L'arte del torronificio Geraci in passerella con Dolce & Gabbana

14 luglio 2017- 13:18

Palermo, 14 lug. (Labitalia) - Made in Italy gastronomiche in primo piano a Palermo in occasione delle Alte Artigianalità di Dolce & Gabbana, dove hanno presentato la loro collezione d’alta moda femminile. Tra le sfilate, nel castello Lanza Branciforte di Trabia, i prodotti Geraci sono stati una delle sorprese finali per gli ospiti di Dolce & Gabbana, provenienti da tutte le parti del mondo. Gli stilisti hanno, infatti offerto tutte le specialità del torronificio Geraci di Caltanissetta, allestendo spettacolari bancarelle siciliane dipinte a mano. Gli ospiti hanno molto apprezzato anche la shopping bag appositamente studiata da Dolce & Gabbana per l’occasione e riempita di specialità di ogni genere: torroni, paste di mandorla e di pistacchio, quadrucci e frutta di martorana.Il torronificio Geraci nel corso della sua lunga storia ha partecipato a numerosi eventi di prestigio e ottenuto importanti riconoscimenti, come il premio Massimo Alberini 2016 conferito dall’Accademia della Cucina. Nel 2011, inoltre, l’azienda Geraci è stata l’unica realtà produttiva siciliana ad essere premiata da Unioncamere in occasione di 'Italia 150. Le radici del futuro' tra le imprese che hanno fatto la storia d’Italia. A questi premi se ne aggiungono molti altri, ottenuti dal Torronificio a partire dal 1895. L’azienda è anche presente in diverse pubblicazioni, fra le quali il libro fotografico di Giò Martorana e Marco Ghiotto, Dolce Sicilia (Mondadori), terzo classificato al Gourmand World Cookbook Award 2012.