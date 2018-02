L'associazione delle 'Donne del vino' festeggia 30 anni

7 febbraio 2018- 16:27

Firenze, 7 feb. (Labitalia) - Partono da Firenze, in Palazzo Vecchio, le celebrazioni per il 30° anniversario delle 'Donne del vino', la più grande associazione mondiale di donne del comparto enologico. Un appuntamento che l’assessora alle Relazioni internazionali, Cooperazione, Turismo e Marketing territoriale del Comune di Firenze, Anna Paola Concia, ha definito "un anniversario importante per le donne, per le donne del vino e in generale per tutto il vino italiano". Non a caso Firenze: la città dove 'Le Donne del vino' sono nate alla fine dell’inverno di 30 anni fa, il 19 marzo 1988. Nata nel 1988 su iniziativa di Elisabetta Tognana, l’associazione 'Donne del vino' ha sempre perseguito lo scopo di promuovere la cultura del vino e il ruolo delle donne nella società e nel comparto enologico. Oggi conta 770 associate: produttrici, enotecarie, ristoratrici, sommelier, giornaliste e esperte. È presente in tutte le regioni italiane e ha anche socie all’estero. L’appuntamento a Palazzo Vecchio, a cui hanno partecipato, oltre all’assessora Concia, la scrittrice Sveva Casati Modignani e il giornalista Massimo Giletti, apre il calendario degli eventi 2018 e presenta quello più grande: la 'Festa delle Donne del vino' che avrà il suo clou sabato 3 marzo con eventi diffusi in tutta Italia. Degustazioni al cinema, video racconti, inviti in azienda. Una festa in versione film che accende i riflettori sui personaggi femminili che creano, vendono, promuovono le grandi bottiglie italiane. Con il tema 'Donne, vino e cinema' l’iniziativa anticipa la festa della donna e "mira ad accendere i riflettori sul comparto enologico rivolgendosi in prima battuta proprio all’universo femminile", ha detto la presidente delle 'Donne del vino', Donatella Cinelli Colombini. La scommessa è quella di cambiare i luoghi e i modi per raccontare il vino ponendo le donne come protagoniste. Sono in programma degustazioni di bottiglie d’autore nelle sale cinematografiche mettendo "più sapore nel piacere del film” e regalando un momento unico agli spettatori del cinema. Verranno autoprodotti video che raccontano la vita delle 'donne' del vino con ironia, autenticità ma anche tanto orgoglio. Una sorta di racconto a più voci, spesso cucito da registi e video maker, dove le protagoniste si mostrano in momenti della loro vita quotidiana. La diffusione on line e durante gli eventi fa conoscere personaggi e storie femminili pieni di valori e saperi: un universo in gran parte poco conosciuto, ma molto entusiasmante. La parte più 'tradizionale' del programma riguarda le visite nelle imprese delle 'Donne del vino': cantine, enoteche, ristoranti, agenzie di Pr, redazioni, centri di consulenza enologica. Visite accompagnate da assaggi e mini lezioni sul vino. Fra gli invitati un posto privilegiato va alle associazioni femminili con cui le 'Donne del vino' puntano a consolidare i rapporti oltre, ovviamente, a diffondere la cultura del buon bere. La 'Festa delle Donne del vino' costituisce il primo esempio di un comparto produttivo che apre le porte in modo coordinato e diffuso nell’intera nazione per far conoscere il proprio lato femminile. "A poco tempo dalla notizia del World Economic Forum che mette l’Italia all’82° posto nel mondo per il gender gap, le 'Donne del vino' con il loro dinamismo e i loro progetti danno una ventata di ottimismo all’intero universo femminile italiano", ha detto l’assessora Anna Paola Concia. Secondo i dati Unioncamere del 2015, il 21% delle imprese italiane è diretto da donne e un terzo di esse sono agroalimentari o turistiche. Il 35% della forza lavoro agricola è femminile. Le donne dirigono il 28% delle cantine con vigneto e il 12% delle cantine industriali, il 24% delle imprese che commercializzano vino al dettaglio e il 12,5% di quelle all’ingrosso (dati Cribis- Crif).