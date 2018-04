30 aprile 2018- 10:20 Lavorare in Gran Bretagna, molte le offerte nel commercio Come fare per trovare un lavoro anche solo di qualche settimana in Uk

Roma, 30 apr. (Labitalia) - Commesse, personale amministrativo, personale per riempire gli scaffali dopo la chiusura del supermercato, venditori ambulanti, cassieri notturni nelle stazioni di servizio, facchini per la consegna della spesa a domicilio. Sono solo alcuni dei profili di lavoratori 'stagionali' nel commercio ricercati in Gran Bretagna, nei periodi di maggiori affari, come prima di Natale o durante i saldi. In quei mesi, serve molto personale con contratti di alcune settimane e con orari che vanno dal part-time di 10 ore settimanali al tempo pieno, dal lavoro al mattino a quello serale/notturno.Il settore è caratterizzato da realtà come le grandi catene del tipo Mark & Spencer, Debenhams, Selfridges nel comparto dei magazzini generali (department stores). Poi ci sono quelle specializzate come Waterstone (libri) e Kingfisher (fai da te) e i supermercati come Aldi, Tesco e Asda. Accanto alle grandi strutture ci sono naturalmente centinaia di migliaia di negozi singoli che possono essere contattati per un lavoro a tempo determinato. Se si tratta di un lavoro a contatto con i clienti, anche qui, come negli altri settori lavorativi, vale la regola che il candidato deve sapere bene la lingua. Se invece il lavoro è nel magazzino oppure con la mansione di riempire gli scaffali, può bastare anche un inglese scolastico. Gli stipendi partono da quattro sterline e mezzo lorde (qualcosa di più a Londra) all'ora. Nelle grandi catene sono previsti sia la fornitura dell’uniforme sia uno sconto fino al trenta per cento sugli acquisti. Le ferie si calcolano in relazione alla durata del contratto per un massimo di quattro settimane all’anno.In Gran Bretagna è cosa comune cercare il personale per periodi brevi tramite un cartello sulla vetrina del negozio ed effettuare il colloquio al momento, senza grande perdita di tempo. Ma anche se non c’è un avviso in vetrina, si può sempre chiedere del responsabile del personale per avere un colloquio. I negozi parte di una catena assumono direttamente il personale per periodi brevi e con mansioni operative, invece la sede centrale si occupa della selezione per le mansioni di responsabilità. Sul sito della catena si può trovare l’indirizzo del negozio nella città presa come domicilio. Molti negozi si rivolgono anche ad agenzie interinali. Vista la miriade di agenzie in ogni centro abitato inglese, è sempre utile andare in giro col curriculum e chiedere un colloquio. Spesso possono offrire già sul momento una gamma di posti disponibili immediatamente o a breve termine, tra i quali il candidato adeguato può fare la scelta e iniziare anche entro 48 ore.Ci sono dei siti specializzati nel retail come In Retail, Job Site, Reed e Retail choice dove si possono trovare lavori di tutti i tipi.Molte le agenzie di intermediazione che pubblicano le offerte. La domanda si fa direttamente dal sito compilando il modulo di candidatura online oppure spedendo il curriculum all’agenzia.