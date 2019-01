8 gennaio 2019- 13:51 Lavoro: Yourgroup, fractional executive per crescere professionalmente Intervista al managing partner Andrea Pietrini

Roma, 8 gen. (Labitalia) - "Lavorare e crescere professionalmente anche operando come contract manager, grazie al fractional executive pure in Italia. Una possibilità, questa, offerta da YOURgroup". Lo dice in un'intervista ad Adnkronos/Labitalia Andrea Pietrini, managing partner di YOURgroup."La crisi economica e finanziaria - afferma - dal 2008 ad oggi ha portato per la prima volta alla ribalta in Italia, dopo molto tempo, il problema dell'occupazione. Per cercare di calmierare la tendenza, le iniziative dei governi che si sono susseguiti negli anni hanno puntato soprattutto sugli incentivi: famosi quelli di Renzi e Gentiloni legati alle assunzioni a tempo indeterminato e ai centri per l'impiego. Non riuscendo ad ottenere risultati significativi, quasi come a gettare la spugna, il focus si è spostato ora su un sostegno economico, il cosiddetto reddito di cittadinanza". "La domanda che vogliamo porci - sottolinea Andrea Pietrini - è se sia davvero così la situazione, non quella numerica perché evidente, ma sul fatto che non ci sia lavoro nel nostro Paese. Con un’approfondita analisi la risposta parrebbe diversa. Secondo gli esperti del settore, infatti, e gli imprenditori che quotidianamente portano avanti il pil italiano, quello che manca non sono le opportunità, ma da un lato le figure professionali adeguate e dall’altro le forme contrattuali capaci di rispondere alla richiesta di fluidità e dinamicità delle funzioni lavorative. Chi conosce bene le dinamiche aziendali sa che per un sistema produttivo come il nostro, caratterizzato principalmente da pmi con pochi capitali e alle prese con una burocrazia asfissiante, è fondamentale avere a disposizione strumenti contrattuali e personale adeguati". In questa circostanza, "anche senza effettuare un’analisi sociale approfondita della cultura lavorativa italiana, già ben rappresentata in alcuni manuali, in articoli di giornale e film, vale la pensa sottolineare che la preferenza del posto fisso, del pezzo di carta, delle raccomandazioni sia molto spesso deleteria per la crescita dell’occupazione". "Per decenni - ricorda - si è sviluppato il concetto del lavoro inteso come un contratto tra due parti: c’è chi 'magnanimamente' offre lavoro da una parte e chi 'sommessamente' lo accetta dall’altra. Quasi come se l’imprenditore fosse obbligato a dispensare lavoro a una massa di persone dipendenti che devono essergli riconoscenti. Molte delle partite Iva che lavorano esclusivamente da anni per lo stesso cliente potrebbero essere sostituite semplicemente con contratti a tempo indeterminato, visto che svolgono una funzione da dipendente ma con meno costi e vincoli". "Fare qualcosa di diverso - ammette Andrea Pietrini - è possibile, anzi deve essere sostenuto, in primis culturalmente e poi dalle istituzioni. YOURgroup, la società che rappresento, è un esempio di come si possa lavorare e crescere professionalmente anche operando come contract manager, come già succede in moltissimi paesi economicamente più evoluti. In pochi anni, siamo riusciti a creare, infatti, nuove opportunità di business e di attività e di lavoro, introducendo nel nostro Paese il concetto di fractional executive: manager senior che operano su base contrattuale due o tre giorni alla settimana su ogni cliente, seguendone più di uno contemporaneamente". "Quello che abbiamo fatto - chiarisce - è capovolgere la prospettiva e sfruttare quelli che potevano sembrare degli svantaggi, quali la seniority, la troppa esperienza e quindi il costo elevato, la consulenza senza il supporto e confronto di una struttura, in posizioni di forza. Ed è nata così una organizzazione di contract manager con esperienza in settori di versi, tutti di un livello C e in grado di offrire un servizio consulenziale ma anche supporto operativo 'on site'. Oggi i manager sono oltre 150, presenti in 16 città in Italia e in Europa con 95 ambiti di competenza, all’interno delle macro-categorie del cfo, ceo, hr, digital economy e formazione, ma abbiamo come obiettivo di arrivare ad almeno 500 nei prossimi 3 anni".