18 febbraio 2019- 14:37 Lavoro: Zoomarine, 500 posti e oltre 3 mln di investimenti nel 2019 Partneship con i 'Me contro Te', youtuber con milioni di visualizzazioni tra i teenager italiani

Roma, 18 feb. (Labitalia) - Ben 500 posti di lavoro, oltre 3 milioni di euro di investimenti solo nel 2019, 384 animali di 33 specie diverse, oltre 600mila ospiti l’anno, 60mila studenti in visita, la collaborazione con 15 università italiane e straniere su progetti di tutela e salvaguardia ambientale, il primo 'Pronto soccorso del mare' attivo nella Regione Lazio, una onlus per salvare animali in via di estinzione, una dimostrazione di delfini giudicata tra le migliori al mondo con 10 esemplari, la possibilità di interazione educativa con i delfini e l’opportunità di conoscere da vicino leoni marini, foche, lemuri, uccelli tropicali, pinguini, tartarughe, pellicani e fenicotteri.E, ancora, la direzione artistica affidata a un super big dello spettacolo come Claudio Cecchetto e la partnership a lungo termine in esclusiva nazionale con gli idoli del web, i 'Me contro Te', youtuber da record con milioni di visualizzazioni tra i teenager italiani. Senza dimenticare giostre acquatiche ed attrazioni meccaniche, un Acquapark da 5.000 posti, una nuova piscina per tutta la famiglia nella spiaggia Punta Cana che si aggiunge alle tre già attive, una nuova pista di pattinaggio ecologica, il Cinema 4D, il nuovo show dei tuffatori acrobatici, i percorsi tematizzati Terra dei Draghi e Era dei Dinosauri (percorsi interattivi con draghi e dinosauri animatronics in movimento e a grandezza naturale), dimostrazioni e show rinnovati ed ancora più interattivi e coinvolgenti.Con questi numeri si inaugura, sabato 2 marzo, la stagione 2019-2020 di Zoomarine, il più grande parco marino italiano alle porte di Roma, che si presenta al pubblico rinnovato, puntando alla leadership europea del settore. E poi l'annuncio della proprietà, la multinazionale messicana, leader al mondo nei Parchi marini, Dolphin Discovery, con l’acquisizione di un nuovo parco, AquaFelix di Civitavecchia, tra le 10 strutture acquatiche più belle d’Italia, con conseguenti nuovi investimenti e ulteriori 100 posti di lavoro per il 2019.Le tante novità della stagione 2019 sono state presentate ufficialmente oggi, a Roma, da Renato Lenzi (amministratore delegato di Zoomarine Italia Spa), Claudio Cecchetto (direttore artistico di Zoomarine Italia Spa), Lorenza Bonaccorsi (assessore al Turismo e Pari opportunità della Regione Lazio). Un segnale di attenzione che conferma anche gli investimenti e le politiche di programmazione di Zoomarine a favore della destagionalizzazione dell’offerta turistica, con la stagione 2019 (dal 2 marzo 2019 al 6 gennaio 2020) che presenta il più ampio calendario operativo di tutti i Parchi divertimento in Italia."Zoomarine - spiega l’amministratore delegato, Renato Lenzi, tra i massimi esperti al mondo in campo di mammiferi marini - è un parco unico in Italia proprio perché racchiude 4 parchi in 1. La nostra offerta è costruita su 4 direttrici complementari: l’opportunità di conoscere da vicino animali unici come i delfini e gli altri mammiferi marini, la possibilità di godere di sole e relax con le nostre piscine, giochi e attrazioni stimolanti e divertenti, gli show e gli eventi ideati con Claudio Cecchetto, con i Me contro Te e con la presenza di tanti personaggi dello spettacolo"."Da qualche anno - sottolinea - abbiamo ormai cambiato pelle, con un profondo progetto di rinnovamento e di investimenti basati sulla filosofia delle emozioni educative, l’evoluzione naturale nell’edutainment, educazione e divertimento che si fondono nell’obiettivo di offrire ai nostri ospiti esperienze sempre più interattive e altamente memorabili. Quest’anno abbiamo una squadra fortissima, un'offerta di attività tra le più ricche che il mercato dei parchi divertimento possa offrire. L’interazione con i delfini e gli altri animali è per noi una straordinaria opportunità di veicolare messaggi di conservazione e tutela delle specie protette, un’azione che allo stesso tempo fa bene al pubblico e fa bene agli animali. Ci piace dire che a Zoomarine educhiamo custodi del mare, piccoli e grandi ambasciatori che sviluppano conoscenze e sensibilità utili a un mondo migliore".