Lazio: Coldiretti, unica regione senza albo aziende per Fattorie didattiche

31 maggio 2017- 14:37

Roma, 31 mag. (Labitalia) - Il Lazio è l’unica regione italiana che ancora non ha l’albo delle fattorie didattiche. La criticità è stata evidenziata nel corso dell’ultima assemblea degli imprenditori titolari degli agriturismi di Terranostra e Campagna Amica associati Coldiretti. “Le aziende agricole che fanno didattica per le scolaresche sono centinaia nel Lazio. Altre sono pronte a cimentarsi in questa specifica attività formativa sempre più richiesta dalle scuole, ma prima di strutturarsi per accogliere gli studenti attendono la legge regionale che deve disciplinare la materia con l’introduzione di un quadro di regole certe e con l’istituzione dell’albo degli operatori riconosciuti e abilitati”, spiega Cristina Scappaticci, responsabile regionale del movimento Donne Impresa. L'azienda che fa formazione resta realtà produttiva a tutti gli effetti e la didattica si colloca come una integrazione alle attività ordinarie. “In questi anni - aggiunge Scappaticci - le nostre aziende hanno ospitato migliaia di bambini e ragazzi di tutte le scuole di Roma e del Lazio, coinvolgendoli nelle attività agricole come la raccolta dei prodotti dell’orto, la semina di un campo e la cura degli animali"."Visto il successo crescente di queste iniziative formative, che rientrano nella sfera delle molteplici declinazioni della multifunzionalità dell’agricoltura, è auspicabile che la Regione Lazio si attivi per recuperare un gap legislativo che inibisce il radicamento e l’ulteriore sviluppo delle fattorie didattiche e che ci penalizza rispetto ai nostri colleghi delle altre regioni”, conclude.