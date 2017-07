Lazio: fra greggi e butteri sul Rascino torna la festa della transumanza

31 luglio 2017- 12:17

Roma, 31 lug. (Labitalia) - Greggi. Pastori. Butteri. Sulle tavole una distesa di forme di pecorino romano, quello fatto con il latte laziale. L’altopiano del Rascino, insolitamente brullo per la siccità, quest’anno ha regalato solo piccoli sprazzi del consueto, variopinto spettacolo di colori delle lenticchie in fiore. Ma per il resto è stato, come sempre, la cornice ideale della festa della transumanza, che ieri ha richiamato pastori da tutta la regione Lazio per celebrare una tradizione che racconta i sacrifici e il lavoro di generazioni di allevatori che, tra mille difficoltà, non hanno mai mollato, riuscendo a garantire la continuità di una tradizione tornata a riscuotere interesse e attenzioni soprattutto da parte dei giovani. “Qui sul Rascino ci riprendiamo la nostra identità di popolo, di territorio, qui ritroviamo il nostro senso di appartenenza. È con questo spirito che tutti insieme, pastori, trasformatori, sindaci e amministratori, ciascuno per la propria parte, dobbiamo continuare ad alimentare una collaborazione che ha già dato prime, importanti risposte a un settore che merita sostegno politico e istituzionale per consolidarne la ripresa", ha auspicato l’assessore regionale alle Infrastrutture ed enti locali, Fabio Refrigeri, nel suo saluto. "Una pastorizia vivace e vitale -ha sottolineato- significa ricchezza e prospettive di benessere economico e sociale per gli allevatori, per la filiera produttiva e per l’intera comunità del territorio”. Ad accogliere i pastori c’erano i sindaci di Pescorocchiano, Petrella Salto e Fiamignano, il presidente del Gal Salto-Cicolano, Mauro Delfini, il direttore della Coldiretti del Lazio, Aldo Mattia, il direttore della federazione di Rieti, Roberto Scano, e il delegato regionale, Ivano Capannini. “Fino a qualche anno fa salivamo qui per incoraggiare i nostri amici pastori nella speranza che nessuno si arrendesse di fronte alle incertezze di un momento che allora era buio. Adesso, invece, veniamo sul Rascino per festeggiare la ripartenza di un settore che rappresenta certamente la storia, ma soprattutto il futuro", ha detto Mattia. "Stiamo affrontando sfide decisive, come quella per il giusto prezzo del latte ovino o quella per tutelare la produzione del vero pecorino romano fatto col nostro latte, quello laziale. Sfide che tutti insieme, con la forza del gruppo e delle nostre ragioni, riusciremo a vincere”, ha concluso.