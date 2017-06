Lazio: insediata consigliera parità Regione, Valentina Cardinali

6 giugno 2017- 14:02

Roma, 6 giu. (Labitalia) - Si è insediata ufficialmente stamattina la nuova consigliera di parità della Regione Lazio Valentina Cardinali. Ricercatrice dell'Inapp, laureata in scienze politiche, 45 anni, romana, è stata nominata con decreto del Ministro del Lavoro dopo un avviso pubblico regionale. La Cardinali prende il posto della consigliera uscente Alida Castelli e continuerà nel percorso quadriennale di promozione e rispetto del principio di non discriminazione e della promozione di pari opportunità per lavoratrici e lavoratori; in particolare la consigliera si occuperà di collaborare con le articolazioni ispettive al fine di rilevare le violazioni della normativa in materia di parità nei luoghi di lavoro. Alla Cardinali - che assume la carica di consigliera effettiva - si affianca Loredana Pesoli in qualità di consigliera supplente. La Pesoli ha una lunga esperienza sindacale e di lotta alle discriminazioni sui luoghi di lavoro."Ho accolto e augurato un buon lavoro alla Cardinali e alla Pesoli -dice Lucia Valente, assessore al Lavoro, Pari opportunità e Personale della Regione Lazio- la loro scelta è avvenuta secondo criteri rigorosi che hanno permesso di selezionare persone molto qualificate e motivate; questo ci lascia ben sperare sul buon lavoro che potranno fare nell’interesse dei cittadini del Lazio".