Lazio, nasce la rete regionale servizi del lavoro

22 maggio 2017- 16:48

Roma, 22 mag. (Labitalia) - Nasce oggi, con la prima riunione operativa, la Rete dei Servizi per il Lavoro del Lazio. La rete è promossa dall’assessorato al Lavoro di concerto con quello alla Formazione, ricerca, scuola, università e turismo della Regione Lazio e ha l’obiettivo di riunire e coordinare tutti i soggetti che a vario titolo si occupano di lavoro. "Vogliamo promuovere le opportunità di accesso ai servizi e alle misure di politica attiva a favore sia delle persone sia delle imprese. Per questo -spiega l’assessore al Lavoro, Pari opportunità e Personale del Lazio Lucia Valente- è fondamentale riunire intorno a un tavolo enti pubblici e privati, associazioni, ordini professionali e parti sociali''."Questo nuovo organismo -continua- dovrà ridurre le distanze tra i soggetti coinvolti, recepire le istanze sempre mutevoli provenienti dai singoli territori e combattere la brevità dei cicli economici. Ci aspettiamo che la Rete operi in modo sinergico e concreto, condividendo informazioni, esprimendo suggerimenti, arricchendo le attuali politiche e servizi per il lavoro, e intercettando nuove opportunità occupazionali e leve di sviluppo'', conclude Valente.