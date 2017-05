Lazio: Orsola Balducci nuova presidente Confagricoltura donna

18 maggio 2017- 17:09

Roma, 18 mag. (Labitalia) - Orsola Balducci è stata nominata presidente di Confagricoltura Donna Lazio, la neo costituita associazione che riunisce le forze agricole femminili regionali. "Le imprese condotte dalle donne -ha detto- sono in crescita costante e il Lazio è al primo posto. All’interno di questo fenomeno va messo in evidenza che sono sempre più numerose le imprenditrici che scelgono d’impegnarsi nel settore primario e la nostra regione si distingue per il gran numero di aziende condotte da donne. In particolare crescono quelle ‘under 35’. La nostra associazione è nata proprio per valorizzare questa componente così importante per spingere l’occupazione e lo sviluppo economico della nostra regione". La neo presidente di Confagricoltura Donna Lazio conduce 280 ettari di colture cerealicole estensive, con annesso il laboratorio di analisi Agri-Bio-Eco. Nato per le analisi agrarie e per tutto quanto riguarda il suolo, ora si occupa di analisi ambientali e alimentari e del settore agrario e zootecnico. "In azienda -spiega Balducci- ci impegniamo a connettere sempre più il mondo vegetale, con ambiente e la salute umana. Terra e laboratorio sono interdipendenti nel mio progetto. Mi sto allargando ancora cimentandomi con soddisfazione agli integratori alimentari, la nuova frontiera dove è il ruolo della terra diventa supporto fondamentale. Garantiamo la totale tracciabilità delle nostre erbe officinali". Insieme alla presidente sono state elette, per il prossimo triennio, le vicepresidenti: Claudia Giudici di Frosinone (dell’azienda 'Tenuta Valle Delle Ginestre', con allevamento e produzione di formaggio) e Elisa Rosa di Viterbo, che conduce la tenuta 'Poderetto', un agriturismo biologico nel parco Valle dei Calanchi. Fanno parte del consiglio le imprenditrici: Arianna Vulpiani, Eleonora Ceroni e Edda Valentini.