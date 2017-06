Lazio: Valente, Regione sigla patto con sindacati per Rieti e Frosinone

7 giugno 2017- 15:57

Roma, 7 giu. (Labitalia) - "Sostegno al reddito unito a politiche del lavoro: con questi strumenti interveniamo in modo ancora più incisivo per favorire l’occupazione nelle aree di crisi industriale complessa di Rieti e Frosinone. Gli incentivi per le aziende e le misure straordinarie per i disoccupati messi in campo dalla Regione Lazio fino a oggi sono stati fondamentali per frenare la drammatica crisi subita dai territori del reatino e del frusinate". Lo dichiara in una nota Lucia Valente, assessore regionale al Lavoro, Pari opportunità e Personale della Regione Lazio."Oggi dobbiamo continuare a tutelare queste aree, governando il percorso di uscita dalla crisi e mettendo in atto nuovi strumenti: i tirocini extracurriculari e lavori di pubblica utilità. Con un protocollo firmato oggi con le sigle regionali di Cgil, Cisl, Uil e Ugl - sottolinea Valente - ci impegniamo a mettere in campo due misure di politica attiva del lavoro, che consentono da una parte di continuare a garantire un reddito ai disoccupati, e dall’altra di accompagnarli nel reinserimento nel mondo professionale e lavorativo. Queste scelte sono il frutto di un lavoro di ascolto e di condivisione con le parti sociali e coi territori nell’impegno, sempre massimo, - conclude - di offrire soluzioni e dare risposte concrete ai disoccupati e alle loro famiglie” .