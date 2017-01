Le agenzie per il lavoro Adhr Group e Sky Job entrano in Assosomm

17 gennaio 2017- 12:14

Roma, 17 gen. (Labitalia) - Assosomm, associazione che riunisce agenzie per il lavoro, si rafforza con l'ingresso di due nuove associate: Sky Job Spa (www.skyjob.it) e Adhr Group Spa (www.adhr.it).“Diamo il benvenuto nella nostra associazione - afferma il presidente di Assosomm, Rosario Rasizza - a Sky Job e Adhr Group: rafforzarci significa poter contare su nuove energie per continuare nel nostro cammino di sostegno e di sviluppo per il mondo della staffing industry in Italia, promuovendo il dibattito sulle soluzioni di crescita del sistema impresa italiano".Sky Job è una società giovane e innovativa, nata con l’intento di essere un punto di riferimento per i candidati, che possono contare sull’attenzione e sulla disponibilità di un team consapevole dell’importanza di investire nelle persone. La sede italiana di Sky Job è ubicata a Cagliari con uffici secondari a Roma e Milano. Sky Job ha un piano di sviluppo per l’apertura di nuove filiali nelle regioni italiane per garantire ad aziende e candidati un servizio efficace.“È importante per noi sentirci rappresentati da un’associazione di categoria che tuteli il nostro operato e sappia rispondere ed essere presente supportandoci nell’esercizio della nostra attività”, spiega Cristiano Baldrighi, amministratore delegato di Sky Job.Adhr Group, società a capitale interamente italiano, è stata fondata oltre 12 anni fa. La sensibilità ai cambiamenti del mercato e la ricerca costante di soluzioni innovative ha permesso ad Adhr Group di affermarsi, nel tempo, come partner dall’esperienza distintiva in ambito Human Resource, fondata sulla competenza tecnica, sulla personalizzazione delle soluzioni e sulla inclusività del cliente. “Adhr Group crede fortemente nella possibilità di valorizzare necessità e interessi comuni a tutte le agenzie per il lavoro - commenta Leonardo Nieri, amministratore delegato di Adhr Group - attraverso un rapporto associativo fatto di collaborazione e concretezza, all’interno del quale potersi sentire rappresentati nel mondo delle politiche attive. Quindi, non solo assistenza e informazione costante e aggiornata, ma anche parte attiva di dinamiche del mondo delle Apl, spesso nelle mani di pochi grossi attori del settore, e non della totalità dei suoi protagonisti”.