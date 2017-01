Le collezioni LIU JO Luxury in vetrina alla Fiera di Vicenza

5 gennaio 2017- 14:37

Vicenza, 5 gen. (Labitalia) - LIU JO Luxury presenta le sue nuove collezioni di orologi e gioielli alla Fiera di Vicenza. Dal 20 gennaio il brand parteciperà all'edizione internazionale VicenzaOro, il salone della gioielleria e dell’orologeria. La partecipazione alla fiera sarà preceduta dalla convention dei distributori esteriE’ distribuito in più di 30 paesi, negli ultimi dieci anni le vendite di orologi e gioielli hanno sfiorato quota quattro milioni. Il brand Liu Jo Luxury (www.liujoluxury.it) si prepara a presentare le nuove collezioni all'edizione internazionale di VicenzaOro, il salone della gioielleria e dell’orologeria in programma dal 20 al 25 gennaio a Vicenza. La presenza alla fiera sarà preceduta dalla convention dei distributori esteri.Liu Jo Luxury si è imposto negli ultimi anni come il caso di successo più clamoroso nel mondo dell’orologio e del gioiello fashion italiano. Un brand apprezzato da un pubblico vasto quanto competente, mantenendo stile, proprietà e management italiani. La brand extension nata dalla partnership tra il brand d'abbigliamento LIU•JO (www.liujo.com) e la Nardelli Luxury (www.nardelliluxury.it) presenterà le nuove collezioni di orologi da donna e da uomo nello stand 400 Padiglione 1.Le novità andranno a completare la ricca offerta sviluppata dalla Nardelli Luxury per Liu Jo Luxury. Costituita nel 2006, la società è cresciuta a ritmi esponenziali diventando una delle poche realtà imprenditoriali italiane a operare nel settore del fashion a livello internazionale. Il fatturato dell’azienda è aumentato costantemente. Nel solo mercato italiano il brand è presente in più di 1600 punti vendita.Liu Jo spa fondata nel 1995 a Carpi (Modena) gioca un ruolo da protagonista nel settore moda, grazie a una strategia in grado di strutturare un’offerta completa, che spazia dall’abbigliamento agli accessori alle calzature, con collezioni total look dedicate alla donna, all’uomo e al bambino. Presenza e notorietà nel mercato nazionale e in quelli internazionali sono i risultati consolidati di una strategia dinamica ed evoluta, che rispecchia in un ricco portfolio di collezioni l’anima eclettica di Liu Jo.L’azienda, oltre alla partnership con Nardelli Luxury per Liu Jo Luxury, ha lanciato Liu Jo Eyewear e Liu Jo Fragrances, due nuove linee che ampliano ulteriormente il concetto di lifestyle del marchio, supportato dalle competenze specifiche e riconosciute di due autorevoli partner, Perfume Holding per il mercato delle fragranze e Marchon Eyewear per quello dell’occhialeria. Le collezioni di gioielli e orologi di Liu Jo Luxury fanno parte di un concept più ampio, che abbraccia tutto l’universo Liu Jo, presente in 45 paesi e in 3 diversi continenti (Europa, Africa e Asia), grazie a una rete distributiva che conta 320 punti vendita monomarca e oltre 5000 multibrand nel mondo. Numeri che raccontano la sfida di un marchio in continua espansione.Nardelli Luxury in pochi anni si è imposta come uno dei principali player per le licenze nella gioielleria e nell’orologeria diventando, come evidenzia sempre la stampa di settore, il caso più studiato nelle università italiane.“Partecipiamo con interesse all’edizione internazionale di VicenzaOro -dichiara l’amministratore delegato della Nardelli Luxury e direttore creativo di Liu Jo Luxury, Bruno Nardelli- per noi è una tappa significativa di una strategia volta a intensificare la presenza del brand sui principali mercati, sulla scia del successo riscosso da Liu Jo prima in Italia e poi all’estero e crediamo molto nel lavoro che stanno facendo il presidente Matteo Marzotto ed il direttore generale Corrado Facco. I mercati a cui puntiamo di più sono Europa, Medio Oriente e Cina”.“Confermiamo il nostro piano di internazionalizzazione -dichiara Letizia Monteforte per il dipartimento Marketing e Comunicazione- Liu Jo Luxury deve essere presente all’evento di settore italiano più importante. La volontà è di promuovere i valori di un brand che, a 10 anni dalla creazione, è una realtà indiscussa. In questo senso, la partecipazione a Vicenza Oro, costituisce uno dei punti di un più ampio progetto di fidelizzazione della nostra clientela. Il progetto si evolverà in attività mirate al cliente che attivamente segue il brand e al prospect selezionato secondo i nostri parametri di clusterizzazione.”L’azienda, unica realtà del settore, dal 2014 ha promosso con il Comitato Leonardo un Premio di laurea, che coinvolge giovani studiosi, laureati o laureandi in una ricerca sugli stili di consumo e i bisogni del cliente del fast fashion, individuando le leve di comunicazione e di marketing più efficaci. La cerimonia di assegnazione dei premi si svolge in primavera a Roma al Palazzo del Quirinale alla presenza del Presidente della Repubblica.