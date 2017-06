Les Roches, passaporto per il futuro nel settore hospitality

8 giugno 2017- 15:23

Roma, 8 giu. (Labitalia) - E’ conosciuto come il ‘metodo’ Les Roches ed è un vero e proprio passaporto per il futuro per i manager e gli imprenditori di domani nel settore dell’ospitalità. In grado di bilanciare teoria e pratica, apprendimento indipendente e solido supporto accademico e di fornire le competenze per un impiego immediato e la possibilità di carriera in posizione di leadership nel settore. Fondato nel 1954, Les Roches è un istituto privato svizzero che offre corsi per neo diplomati e laureati nei campi dell’ospitalità, turismo ed eventi. Accreditato a livello universitario dalla New England Association of Schools and Colleges, Inc. (Neasc), è stato valutato da una selezione di manager di celebri strutture alberghiere impegnati nel reclutamento di nuovi profili fra le tre migliori scuole di formazione al mondo per una carriera in Hospitality Management. Oltre alla sede ‘madre’ nel cuore delle Alpi svizzere, a Bluche, vanta un network globale di campus che si estende in Spagna, Usa, Cina e Giordania. Les Roches si rivolge, infatti, agli studenti di tutto il mondo motivati a intraprendere una carriera di successo nel settore del terziario. Attualmente, conta 1.150 studenti di 90 paesi (per il 43% asiatici, seguiti da un 36% di europei). Di questi, l’85% trova un posto di lavoro fin dal giorno della laurea, nel 69% dei casi nel settore alberghiero. Ma sono in crescita coloro che, alla fine del percorso di studi, decidono di avviare una loro attività imprenditoriale.Una delle caratteristiche di questo istituto, infatti, è proprio quella di stimolare lo spirito imprenditoriale. A Les Roches gli studenti hanno molte opportunità di sviluppare la propria idea di business. La specializzazione in imprenditorialità li incoraggia a creare soluzioni innovative per le esigenze del settore. Lavorando individualmente e in team, gli studenti ricevono indicazioni e supporto su come effettuare ricerche, organizzare e pianificare il lancio di un business.Secondo una recente ricerca, il 33% degli ex allievi di Les Roches è alla guida di proprie realtà imprenditoriali. Tanto che è stata creata una piattaforma imprenditoriale, ‘Made in Les Roches’, che riunisce e connette una selezione di imprese di ex allievi. Non solo. In un settore che sempre di più richiede laureati che siano non solo esperti ma che abbiano anche competenze mirate di sviluppo strategico e di leadership, Les Roches ha lanciato il Master in Hospitality Leadership. Un programma volto alla formazione di professionisti con solide competenze sia pratiche che teoriche, di strategia, di leadership e di gestione dei cambiamenti a livello organizzativo, di comunicazione, problem solving, gestione delle crisi, sviluppo dell’innovazione, della creatività e del pensiero critico. Ma Les Roches si impegna costantemente nello sviluppo e nell’aggiornamento dei programmi accademici. E, venendo incontro al crescente interesse delle aziende, ha promosso una nuova specializzazione in Spa & Health Management. Questo corso, unico nel suo genere, garantisce l’acquisizione di competenze e conoscenze specifiche necessarie per la gestione di contesti professionali nei settori del benessere e della salute, oltre a soft skills volte a delineare e rafforzare il potenziale profilo manageriale degli studenti, futuri esperti dell’ospitalità. Il nuovo corso di specializzazione è sviluppato in collaborazione con Espa Swiss Medical Network.Secondo un recente studio, il 56% dei manager del settore impiegati in alberghi di lusso, preferisce assumere laureati che hanno studiato in più di una nazione. In risposta a questa tendenza, e facendo leva sulla propria natura di network internazionale, Les Roches ha lanciato anche la laurea in Global Hospitality Management, grazie alla possibilità per gli studenti di frequentare i campus nelle varie sedi, dove possono mettere in pratica direttamente le prime nozioni relative alla cultura dell’ospitalità e apprendere il significato dei valori del mercato del turismo in un’ottica multiculturale. I corsi di laurea di primo livello sono in Hotel Management e Business Administration, cui si aggiungono le lauree internazionali, i programmi post-laurea (Hospitality Administration e Hospitality Management) e i master. Inoltre, c’è uno sguardo sempre attento alle innovazioni tecnologiche: Les Roches ha creato un nuovo Tech Lab attrezzato con le strumentazioni più avanzate. A completare la formazione di base c’è la vita nel campus, la vera palestra professionale e di vita per gli studenti Les Roches. L’offerta extra-curriculare comprende diverse attività, come per esempio la possibilità di prendere parte a conferenze ed eventi. Lo staff di Les Roches organizza poi regolarmente attività e viaggi di studio per presentare agli studenti i principali partner aziendali dell’Istituto, oltre alle strutture alberghiere di alto livello e alle attrazioni turistiche in Svizzera e nei paesi vicini. Sono 130 ogni anno le visite delle aziende e 3 le opportunità di stage ogni semestre. A Les Roches, gli studenti sono incoraggiati a perseguire i propri interessi - accademici e personali - e a far parte dei club per condividere le stesse passioni. Grazie a questo spirito, nel tempo, sono nate diverse associazioni, come la Startup Mountain, dove gli studenti sviluppano la loro idea di business, il Green Club, per ecologia e sostenibilità, il Club del Vino, per giovani enologi, e il Toastmaster Club, per esercitarsi nel public speaking.E, una volta completati i corsi, tutti i laureati di Les Roches entrano automaticamente a far parte del network allargato di alumni composto da quasi 12.000 membri in 130 Paesi nel mondo. Attraverso l’Associazione Alumni, i laureati possono creare e coltivare relazioni personali e professionali e scambiarsi nuove idee con gli altri membri. L’Associazione supporta anche i neo laureati nell’inserimento nel mondo professionale attraverso il servizio di ricerca e placement che favorisce l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.