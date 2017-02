Let’s Play, al via 1° festival dei videogiochi con youtuber, tornei e workshop

16 febbraio 2017- 14:19

A Roma dal 15 al 19 marzo

Roma, 16 feb. (Labitalia) - Un passatempo per tutti, un’opportunità di lavoro e uno strumento per imparare. E' il videogioco, che negli ultimi anni è diventato un vero e proprio fenomeno sociale capace di coinvolgere non più solo i giovani under 18 ma tutta la famiglia. E con l’obiettivo di valorizzare le tante anime ancora poco conosciute di questo settore, arriva Let’s Play, un vero e proprio 'festival culturale e ludico' che si terrà a Roma dal 15 al 19 marzo. E' un evento organizzato da Let’s Play srl e da Q-Academy Impresa Sociale in collaborazione con Aesvi (Associazione editori sviluppatori videogiochi italiani) e realizzato con il sostegno di Mibact, direzione Cinema, Miur e Regione Lazio e con il patrocinio di Roma Capitale, Cni Unesco, Anci, Centro sperimentale di cinematografia, Unesco -Rome City of film, Siae, Federculture, Confindustria Cultura Italia, sponsor Bnl Gruppo Bnp Paribas, media partner Rds 100% Grandi Successi. Per cinque giorni istituzioni, big del settore e consumatori si incontreranno per giocare, ma anche per discutere e sensibilizzare l’opinione pubblica sul ruolo che questo mondo ricopre per l’economia italiana, mostrando i videogame nel loro ruolo di strumento culturale a 360 gradi che è in grado di far dialogare arte, pedagogia, informatica, istruzione e sviluppo economico. La capitale diventerà dunque la 'casa' del videogioco, ospitando importanti anteprime come Tekken 7 e Little Nightmares di Bandai Namco Entertainment o Horizon Zero Dawn e Gran Turismo Sport di Sony Interactive Entertainment, che porterà anche PlayStation VR. E ancora, sarà possibile cimentarsi con la nuova console Nintendo Switch, giocando con titoli molto attesi come Legend of Zelda: Breath of the Wild e Mario Kart 8 Deluxe. Sarà presente anche Nintendo 3DS con Super Mario Sports Superstars. Durante Let’s Play saranno oltre 30 i titoli giocabili: For Honor e Ghost Recon: Wildlands di Ubisoft, Nier Automata, Sniper Elite 4 e Berserk and the Band of the Hawk distribuiti da Koch Media e LEego: Worlds di Warner Bros, sono solo alcuni dei giochi più attesi. Microsoft sarà presente con ben 4 titoli di grande successo: Gears of War 4, Recore, Forza Horizon 3 e Halo Wars 2. Quattro titoli anche per Activision: Call of Duty: Infinite Warfare, Destiny: i signori del ferro, Skylander Imaginators e Overwatch della Blizzard. EA farà giocare a Titanfall 2, FIFA 17 e Battlefield 1. 2K è presente con i propri titoli sportivi, NBA 2K17, WWE 2K17 e con Mafia III, l’ultimo capitolo della famosa ed acclamata serie. Infine, tra i protagonisti più attesi di questo Festival, le italianissime Milestone e 505 Games, che saranno presenti con le loro simulazioni di guida sportiva: Ride 2 e Valentino Rossi the game per la prima, Assetto Corsa e Rocket League per la seconda. Tutti questi titoli saranno acquistabili presso i due punti vendita Euronics, retailer partner in esclusiva della manifestazione, che porterà anche molto intrattenimento elettronico nei 240 metri quadrati dell’Euronics Village. Inoltre, nella serata del 16 marzo, Let’s Play ospiterà il premio Drago D’Oro, l’evento ispirato ai più importanti awards internazionali che celebra le eccellenze del mondo dei videogiochi, promosso da Aesvi. Ma non saranno solo le eccellenze internazionali a farla da padrona, perché saranno tanti anche i team e i titoli italiani indipendenti da scoprire e giocare nell’area dedicata alla Regione Lazio. In totale oltre 200 macchine per far divertire veramente tutti in quello che, ad oggi, si prospetta come il più grande electronic consumer show mai proposto nella capitale. L’offerta consumer si conclude con un palco dedicato agli YouTubers dove i fan potranno incontrare dal vivo FaviJ, i Mates, Sabrigamer, Awed, Tudor e tanti altri beniamini del grande tubo.“In questi ultimi anni -spiega Giovanna Marinelli, tra gli ideatori di Let’s Play e presidente di Q-Academy- è stato fatto tanto per raccontare le potenzialità dei videogiochi e le loro applicazioni nel quotidiano, ma non c’è ancora consapevolezza di quanto questo medium culturale sia evoluto, tanto da essere utilizzato in molti campi, come ad esempio, la didattica". "Con questo evento -sottolinea- abbiamo voluto fare un passo avanti per portare il dibattito a un nuovo livello, mettendo insieme istituzioni, operatori del settore e giocatori attorno a un unico tavolo per parlare del futuro del videogioco in Italia e acquisire consapevolezza su come i videogame possano cambiare, in meglio, la vita di tutti quanti. E proprio con l’obiettivo di diffondere maggiormente il valore culturale del videogame, il prossimo 23 febbraio saremo a Catania per un evento dedicato alle realtà innovative siciliane e organizzato in collaborazione con l'università degli studi di Catania”."Come associazione di categoria -fa notare Paolo Chisari, presidente Aesvi- che rappresenta l'industria dei videogiochi in Italia diamo il benvenuto a Let's Play. Un evento che abbiamo deciso di sostenere in quanto riteniamo possa giocare un ruolo importante nel percorso di affermazione del settore in Italia e della sua valorizzazione nell'ambito della cultura, dell'arte, dell'economia e dell'educazione". "Come partner del festival, abbiamo collaborato attivamente alla sua realizzazione e abbiamo deciso di portare al suo interno il Drago D’Oro, l’oscar italiano dei videogiochi che giunge quest'anno alla sua quinta edizione”, conclude.