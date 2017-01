Licio Palazzini rieletto presidente Arci Servizio Civile

20 gennaio 2017- 15:45

Roma, 20 gen. (Labitalia) - "Soddisfazione per quanto emerso dai lavori di questa XV Assemblea". Lo ha dichiarato Licio Palazzini, rieletto alla guida dell'Arci Servizio Civile (Asc), la più grande associazione di scopo italiana dedicata esclusivamente al servizio civile. "Abbiamo idee, proposte condivise ed organismi: il modo migliore per iniziare il lavoro per sviluppare la "terza stagione" del servizio civile: quella del Servizio Civile Universale", ha detto Palazzini."Grazie anche all'operato dei Gruppi di Lavoro, che hanno affrontato i temi rapporto con i giovani, risorse umane necessarie e servizio civile all'estero abbiamo un patrimonio molto ricco di indicazioni su cui lavorare", ha aggiunto. Stamani l'Assemblea dei Delegati ha eletto il Consiglio Nazionale che è composto dalle 5 associazioni nazionali socie (Arci, ArciRagazzi, Auser, Legambiente e Uisp) e dai presidenti dei 12 Regionali di Asc. Il Consiglio Nazionale, immediatamente riunitosi, ha provveduto all'elezione del presidente che ha poi ha riconfermato il direttore generale Piera Frittelli e l'amministratore Marta Grassi, il collegio dei Revisori dei Conti e quello dei Garanti. Al termine dei lavori i giovani in Servizio Civile presenti si sono riuniti in una piccola assemblea.