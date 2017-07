Linkedin, social media fondamentali per ricollocamento professionisti

27 luglio 2017- 14:58

Roma, 27 lug. (Labitalia) - I social media sono ancora un elemento essenziale per condividere e trovare nuove opportunità di lavoro: quasi la metà di tutti i professionisti (49%) sta seguendo aziende sui social media con l’intenzione di rimanere aggiornata sulle eventuali offerte di lavoro pubblicate da queste ultime. Inoltre i professionisti privilegiano la cultura e la mission delle aziende: il 40% degli intervistati durante un colloquio vuole conoscere la cultura della società e il 27% desidera anche conoscere la mission dell’azienda nella quale potrebbe lavorare. E' quanto emerge dalla ricerca 'Inside the Mind of Today’s Candidates report', condotta dal social network Linkedin. L'indagine mirava all'analisi di cosa cercano in un’azienda i professionisti di oggi, quando decidono di trovare nuove opportunità lavorative.La ricerca sottolinea che la presenza degli Hr manager nel processo di assunzione è importante: il 56% delle persone preferisce parlare con il manager che potrebbe assumerli piuttosto che con un recruiter. Anche la crescita personale e professionale all’interno della società è il motivo per cui un candidato sceglie di andarsene o rimanere in un’azienda.Insieme a un aumento dello stipendio (45%), infatti, le persone preferiscono mantenere il proprio lavoro per ottenere maggiori competenze nel proprio campo d’interesse (37%), più opportunità di crescita (37%) e un lavoro più sfidante e capace di metterli alla prova ogni giorno (36%) Uno dei fattori chiave per trattenere i propri talenti in azienda è offrire loro strumenti di apprendimento: avere la possibilità di ottenere nuove e maggiori competenze per affrontare nuove sfide (56%) è la ragione più importante per cui le persone vogliono rimanere in azienda. Le aziende, poi, suggeriscono i risultati della ricerca Linkedin, dovrebbero essere preparate al turnover: solo il 37% delle persone intervistate, infatti, pianifica di rimanere nello stesso ruolo per più di 3 anni.In ogni caso le persone che prevedono di rimanere più di 3 anni probabilmente lo vogliono perchè hanno un ottimo work/life balance (36%), si riconoscono nei valori dell’azienda (26%), hanno possibilità di lavorare in mobilità o hanno un lavoro flessibile (26%). Lo studio è stato effettuato intervistando oltre 14.000 professionisti a livello globale, 7.788 dei quali hanno recentemente cambiato la propria posizione professionale.