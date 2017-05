Luigi Sbarra confermato segretario generale della Fai Cisl

26 maggio 2017- 18:27

Roma, 26 mag. (Labitalia) - Luigi Sbarra confermato all'unanimità segretario generale della Fai Cisl. Il Consiglio generale nazionale della Federazione agro-industriale-ambientale lo ha eletto nella serata di oggi al termine del Congresso nazionale. L’assise è iniziata il 24 maggio, dopo una fase congressuale che ha visto svolgersi quasi 1.500 assemblee di posto di lavoro, di Lega, di federazione territoriale, di strutture regionalizzate, in rappresentanza di oltre 200 mila iscritti alla categoria.Nel suo intervento il leader Fai ha ringraziato delegati e partecipanti, indicando la strada di un sindacalismo "ancorato saldamente ai valori, alla cultura solidaristica e partecipativa della Cisl". Ricordando la figura di Piersanti Mattarella in occasione della ricorrenza della sua nascita, Sbarra ha sottolineato come "la sua lezione delle ‘carte in regola’ sia ancora oggi attuale ed essenziale per invocare politiche territoriali, nazionali e comunitarie che rispondano alla priorità della coesione". Pieno sostegno della Fai al percorso di Annamaria Furlan, "che ha rilanciato l’azione e il ruolo dei sindacalismo confederale in Italia e rinnovato il sindacato nel segno della trasparenza, del rigore, della certezza delle regole", ha detto. Un cammino, ha sottolineato, "che deve continuare".Luigi Sbarra, 57 anni, sposato, due figli, è nato a Pazzano, in provincia di Reggio Calabria. Inizia la formazione sindacale nel 1984 a Taranto, nel Centro Studi Cisl. L’anno successivo viene eletto segretario generale della Fisba Cisl di Locri, la Federazione dei braccianti agricoli del sindacato di via Po. Dal 1988 al 1993 guida la Cisl della stessa cittadina per poi diventare segretario generale di Reggio Calabria, dove rimane fino al 2000. In quell’anno viene eletto al vertice del sindacato regionale, ruolo che ricopre per nove anni, fino al 2009, quando diventa Segretario confederale. È Segretario generale della Fai Cisl da aprile 2016.