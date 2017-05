Lunedì 22 a Bari Articolo1 seleziona addetti assistenza clienti

12 maggio 2017- 15:47

presso Job Centre Porta Futuro

Bari, 12 mag. (Labitalia) - Articolo 1, Soluzioni HR, cerca operatori addetti presa appuntamenti assistenza clienti a Bari. Per reperirli organizza, in collaborazione con Porta Futuro, un recruiting day lunedì 22 maggio, dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 16,30, presso la sede di Job Centre Porta Futuro, in via Scipione Crisanzio 183, a Bari. I candidati ideali dovranno avere una significativa esperienza nell’attività, principalmente in ambito B2B. Nello specifico, si occuperanno di: fissare gli appuntamenti per gli agenti, presso la clientela di riferimento; supportare i clienti acquisiti principalmente dal punto di vista amministrativo.Si richiede preferibilmente la laurea in discipline economiche/giuridiche; esperienza pregressa nella mansione di almeno 1 anno, conoscenza gestionale Bicom/Gat, disponibilità part time 4 ore al giorno distribuiti su turni mattina (10-14) e pomeriggio (15-19) a rotazione. Viene offerto un contratto a tempo determinato con incentivi con sede di lavoro a Bari. Gli interessati alla selezione possono partecipare registrandosi, entro le ore 13 di giovedì 18 maggio, sul Portale di Porta Futuro Bari - www.portafuturobari.it.