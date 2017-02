LVenture Group e Angel Partner Group investono in Direttoo e Manet

2 febbraio 2017- 11:04

Roma, 2 feb. (Labitalia) - LVenture Group, holding quotata sull’Mta di Borsa Italiana che opera nel settore del venture capital, e alcuni membri di Angel Partner Group (Apg), network di business angel che ha LVenture Group tra i suoi fondatori, hanno effettuato due operazioni di investimento per un valore complessivo di circa 700mila euro nelle startup Direttoo (275mila euro) e Manet (409mila euro). Direttoo opera nel settore del FoodTech e attraverso una piattaforma digitale permette ai ristoratori di comprare direttamente dai produttori, rivoluzionando la filiera agroalimentare B2B. La startup ha aperto un aumento di capitale per 500mila euro, di cui 275mila euro raccolti in questa prima tranche, suddivisa in 100mila euro provenienti da LVenture Group e la restante somma da membri di Angel Partner Group. Avviata nel 2016, la startup ha raggiunto in pochi mesi mezzo milione di fatturato operando solo nel Lazio, consolidando sia importanti rapporti con l’alta ristorazione romana sia partnership strategiche con aziende operanti nei vari comparti del Food&Beverage. L’obiettivo nel 2017 è di mantenere la crescita costante, approdando nelle principali città italiane.Manet (Manet Mobile Solutions) propone servizi innovativi per il settore alberghiero e ha sviluppato una soluzione che integra uno smartphone personalizzato che va a sostituire gli attuali telefoni fissi presenti all'interno delle camere d'albergo e che offre agli ospiti delle strutture ricettive traffico voce/dati e servizi turistici e una web dashboard con cui gli albergatori possono gestire servizi e relazioni con i clienti. La startup ha chiuso un round da 409mila euro, di cui 50mila euro da LVenture Group e la restante somma dai business angel. Manet aveva già raccolto 350mila euro a settembre da LVenture Group e alcuni membri di Angel Partner Group. Recentemente, ha ottenuto importanti risultati in termini di sviluppo del business, tra accordi come quello con la catena alberghiera 'Roscioli Hotels' che prevederà la consegna dispositivi alle loro strutture.Sia Direttoo che Manet hanno partecipato allo scorsa edizione del programma di accelerazione di Luiss Enlabs, acceleratore di startup nato da una joint venture tra LVenture Group e l’Università Luiss, conclusosi a novembre 2016. Hanno subito attratto l’attenzione degli investitori grazie ai numeri che sono state in grado di registrare e alle potenzialità dei servizi innovativi che hanno lanciato nei rispettivi mercati di riferimento.“La rapidità e il coinvolgimento operativo degli investitori sono fondamentali nelle prime fasi di vita delle aziende e dunque le sinergie tra Angel Partner Group e LVenture Group sono particolarmente utili sia per le startup che per gli investitori”, ha detto Luigi Capello, Ceo di LVenture Group."Il successo delle startup è supportato dall’intervento di business angel in grado di apportare, oltre alle risorse finanziarie, know-how nei settori di riferimento, competenze e contatti. Siamo per questo molto convinti del valore portato da gruppi come il nostro, che guidano gli investitori nell’incontro con le startup più adatte, facilitando e velocizzando la chiusura di operazioni di funding che permettano alle giovani aziende di continuare a crescere e raggiungere obiettivi”, ha aggiunto Roberto Magnifico, presidente di Angel Partner Group e Board Member di LVenture Group.