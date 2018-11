13 novembre 2018- 15:34 Made in Italy: Taurus, storico marchio del pedale compie 110 anni

Milano, 13 nov. (Labitalia) - Taurus, lo storico brand di biciclette italiane dal 1908, compie 110 anni e per l’anniversario inaugura la mostra temporanea 'People Beyond Design'. L’evento si terrà giovedì 15 novembre, alle 17, presso lo spazio Lineapelle di Palazzo Gorani, a Milano. Per festeggiare Taurus rilancia il 'Modello 27', icona dello stile Taurus dagli anni ’40 e tuttora oggetto del desiderio di molti collezionisti. Si tratta della riproduzione di una bicicletta classica con freni a bacchetta, con la particolarità del freno anteriore interno, sinonimo di innovazione nella prima metà del secolo scorso e di rara eccellenza artigianale ai giorni nostri. La mostra nasce con il desiderio di celebrare l’arte e la maestria di esperti artigiani che valorizzano e rendono onore alla tradizione della manifattura italiana. Sono esposte le biciclette più rappresentative della collezione Taurus e alcuni esemplari della linea Bespoke, realizzati per prestigiosi brand ambasciatori del made in Italy nel mondo. Taurus presenta, inoltre, una nuova linea di borse e accessori in pelle e cuoio, frutto di sinergie che valorizzano il lavoro artigianale di mani esperte e l’unicità del design italiano.All’evento celebrativo per i 110 anni di Taurus interverranno: Fabio De Felice, presidente di Taurus, Luca Boltri, vicedirettore generale di Unic (Unione nazionale industria conciaria), Andrea Dell’Orto, presidente di Ancma (Associazione nazionale ciclo motocicli accessori), e Alessandro Enginoli, presidente Piccola Industria Assolombarda. Per l’intera durata della mostra e in occasione della celebrazione dell’anniversario, Taurus sarà affiancato da prestigiosi partners: Acqua dell’Elba, marchio di profumi e cosmetici prodotti con materie prime naturali e tecniche di manifattura artigianale; BBR, artigiani pellettieri dal 1933 che sviluppano eleganti accessori per biciclette realizzati a mano; Brooks, leader indiscusso nella produzione di selle in cuoio e accessori per il mondo della bicicletta; Enrico Pellizzoni, produttore di sedie e complementi d’arredo in cuoio e pelle disegnati da firme leader nel panorama del design internazionale; MyChoice, azienda che realizza borse e accessori di moda con l’intento di creare bellezza.E ancora: Ferretti Yachts, leader mondiale nella produzione di yachts di lusso che ha voluto Taurus come partner per la realizzazione di biciclette celebrative del suo 50° anniversario; Protom, player globale nella progettazione e nello sviluppo di soluzioni innovative rivolte sia alle pmi che alle multinazionali; ZeHus, azienda milanese, nata nel Politecnico di Milano, oggi leader europea nei sistemi di potenza ed connettività all-in-one per le bici a pedalata assistita. "Da 110 anni - afferma Fabio De Felice, presidente di Taurus - le biciclette Taurus scandiscono nel tempo i piccoli momenti quotidiani e le occasioni speciali di milioni di persone in Italia e nel mondo. Per celebrare questo traguardo importante, mettiamo al centro i valori che da sempre guidano le nostre realizzazioni: qualità, precisione e passione, ma prima di tutto persone e stile, i veri asset che rappresentano al meglio l’eccellenza made in Italy. In un mondo che sempre più rincorre i numeri e le masse, la sfida di Taurus mira a valorizzare prodotti e persone. Siamo fieri di poter dire che ancora oggi le biciclette Taurus sono prodotte in Italia e continuiamo ad investire in quello che per noi è un valore aggiunto impareggiabile. Sono poche le aziende che possono vantare oltre un secolo di storia, ne facciamo tesoro e guardiamo al futuro vestendo di eleganza intramontabile e di innovazione un prodotto tanto attuale quanto tradizionale".