Made.com, al via call per 'Emerging Talent Award'

22 giugno 2017- 13:02

Milano, 22 giu. (Labitalia) - L'e-commerce inglese Made.com promuove per il quinto anno consecutivo il concorso 'Emerging Talent Awards', il progetto che dà la possibilità ai designer emergenti di vedere realizzati e venduti sulla piattaforma i propri prodotti, facendosi così notare anche dalle aziende del settore. Il concorso è aperto ovviamente anche ai designer italiani, che nella passata edizione hanno riscosso notevole successo arrivando in finale con tre progetti. Il tema di questa edizione è la versatilità dei materiali che ha da sempre ispirato design di alta qualità. Lo spunto nasce dalla mostra V&A Plywood, sostenuta da Made.com, che verrà inaugurata a Londra il 15 luglio, dedicata al legno compensato, un materiale spesso trascurato che però trova numerose applicazioni nel mondo del design e dell’architettura."Il premio 'Talent Emerging' - afferma Ruth Wassermann, responsabile design di Made.com - è una grande opportunità per tutti i progettisti che vogliono dare una svolta alla loro carriera in un'industria notoriamente non facile. La ricerca di nuovi talenti è una parte estremamente importante per il nostro marchio e quella in cui continueremo a investire. Non vedo l'ora di vedere come i designer risponderanno al tema di quest'anno di trarre ispirazione dai materiali. Siamo sempre stupiti dall’alta qualità dei progetti che ci vengono presentati e siamo sicuri che quest'anno non sarà un'eccezione".Iscriversi al concorso è semplicissimo: bisogna registrarsi attraverso la sezione Talent Lab del sito Made.com (www.made.com/talentlab) e caricare i propri progetti entro venerdì 14 luglio. La prima selezione verrà fatta da una giuria d’eccellenza, composta dalla stessa Ruth Wassermann, responsabile design di Made.com, Simon Pengelly, designer, Kate Watson-Smyth, esperta di interior design, Christopher Wilk, cocuratore della mostra V&A Plywood, e il duo vincitore dell’anno scorso dello studio italiano Kimxgensapa con sede a Carpi. I progetti selezionati verranno pubblicati a fine luglio sul sito per le votazioni degli utenti. Il vincitore verrà premiato durante il London Design Festival in programma dal 16 al 24 settembre, presso lo showroom Made.com (100, Charing Cross Road a Londra).I vincitori delle edizioni precedenti hanno riscosso notevole successo: i tavoli Range di Josie Morris sono diventati dei classici di Made.com e sono stati proposti in tre colorazioni aggiuntive mentre il Grid Desk di Ying Chang, vincitore 2014, ha conquistato la critica grazie alla sua alta possibilità di personalizzazione: i blocchi colorati vengono abbinati per creare superfici piane e archivi a seconda delle necessità e coinvolgendo direttamente l’utente nella personalizzazione della propria scrivania.