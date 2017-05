Maison Signore, al via campagna pubblicitaria

16 maggio 2017- 14:47

Milano, 16 mag. (Labitalia) - 'Io sono Signore': questo il claim della campagna pubblicitaria di Maison Signore che sarà presentata a Milano, dal 19 al 22 maggio, in occasione delle presentazioni delle nuove collezioni a Sisposa Italia collezioni. La campagna vede coinvolti alcuni tra i più importanti rivenditori delle collezioni della maison e il team creativo e commerciale e prevede sia affissioni che attività on line. Tra i volti della campagna anche proprietari di Kleinfeld, il negozio per abiti da sposa più famoso d'America nel quale la Maison ha presentato in anteprima le sue collezioni ad aprile. Il tempio dell’alta moda sposa ha dedicato, infatti, più di una settimana alla maison italiana di abiti da sposa artigianali più famosa nel mondo che è stata ospite del celebre store al 110 W 20th St New York: l'indirizzo più sognato da tutte le spose degli States, che percorrono anche migliaia di chilometri per scegliere l'abito che le renderà uniche e raggianti nel giorno delle proprie nozze.A Sisposa Italia collezioni Maison Signore presenterà, durante la wedding week milanese, le nuove collezioni 2018 Signore Excellence, Victoria F Seduction e un'anticipazione della nuova acquisizione del brand Sbiroli con la capsule 'Il ritorno al nuovo'. Maison Signore è leader nella produzione artigianale di abiti da sposa e vanta numeri da record con i suoi oltre quaranta anni di attività nel mondo del bridal, più di duemila metri quadrati di showroom tra i vari atelier e le sue quattro collezioni che portano alla produzione di più di duecento modelli diversi di abiti realizzati ogni anno. Nel corso degli anni, la Maison ha arricchito la sua proposta aggiungendo alle collezioni Excellence e Victoria F., che hanno reso celebre e portato al successo la Maison, la collezione Seduction e, inoltre, lo storico brand Giovanna Sbiroli. Completa l'offerta la Enzo Miccio Bridal Collection, ideata dal più apprezzato wedding designer italiano, prodotta e distribuita dalla maison."Con questa campagna -dichiara l'amministratore di Maison Signore, Gino Signore- vogliamo narrare la storia di un lavoro edificato sulle passioni, una tradizione solida fatta da una scrupolosa produzione artigianale. Gli abiti della maison sono interamente prodotti in Italia e realizzati rigorosamente a mano da sarte e ricamatrici esperte. Alla capacità artigianale si affiancano ricerca ed innovazione sia nello styling che nelle materie prime. Ogni tessuto, pizzo, merletto o accessorio, è scelto per impreziosire i nostri abiti e per donare eleganza e unicità a ognuno". "I nostri abiti -assicura- sono gioielli da indossare. L’ufficio stile di Maison Signore assieme al lavoro certosino delle nostre premiere, rende i nostri abiti dei veri e propri gioielli da indossare".