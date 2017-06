Management Gruppo Dedem acquisisce società

28 giugno 2017- 14:32

Roma, 28 giu. (Labitalia) - Il management del Gruppo Dedem, riunito nella società veicolo Dedem Cube Srl, ha perfezionato l’acquisizione totalitaria delle società del Gruppo, leader italiano nel vending di fototessere e nella realizzazione di spazi leisure per bambini. L’operazione di management buy-out è stata promossa da Riccardo Rizzi, Ceo del Gruppo Dedem, e supportata da un finanziamento a medio termine da parte di Mediocredito Italiano (Gruppo Intesa Sanpaolo). Il management ha acquisito il Gruppo dai fondatori della società i cui eredi partecipano in qualità di azionisti di minoranza all’operazione. Il Gruppo Dedem, fondato nel 1962 da Dan David, Pierre e Philippe Wahl a Roma, è leader assoluto in Italia e Spagna nella fabbricazione e gestione di macchine automatiche per il vending di fototessere e conta su circa 6.000 apparecchiature installate in Italia e circa 2.200 in Spagna in posizioni ad alto traffico pedonale con un servizio di assistenza e manutenzione in grado di assicurare il corretto funzionamento anche da remoto. Le cabine automatiche del Gruppo permettono al pubblico di ottenere istantaneamente fototessere a stampa digitale di alta qualità conformi agli standard Icao valide per tutti i documenti. Dedem inoltre è leader italiano nella realizzazione di spazi leisure per bambini in primari centri commerciali con 'Kiddie Rides' di propria produzione. Il Gruppo infine fornisce servizi Ict a grandi aziende e alla pubblica amministrazione, ed è partner di Poste Italiane nel consorzio PatentiViaPoste per la stampa e distribuzione delle patenti di guida su tutto il territorio nazionale. Nel 2016 le società che sono nel perimetro del Mbo hanno registrato un fatturato consolidato di 63,5 mln di euro e un Ebitda di 9,4 mln. "L’operazione -ha dichiarato il Ceo Riccardo Rizzi- rappresenta il coronamento del desiderio dei fondatori affinché il management potesse dare continuità al loro progetto imprenditoriale. Proseguiremo sulla loro strada, sviluppando la nostra attività core assieme a nuovi filoni di business nel campo dell’innovazione della stampa digitale dei servizi al cittadino”.