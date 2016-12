Manageritalia, rinnovato contratto dirigenti alberghi

22 dicembre 2016- 15:24

Rinnovo riguarda 200 persone

Roma, 22 dic.(Labitalia) - Manageritalia e Federalberghi hanno siglato ieri sera il rinnovo del ccnl dirigenti alberghi. L’accordo, che riguarda 200 dirigenti, decorre dal 1° gennaio 2015, salvo quanto previsto da singole norme, ed ha scadenza il 31 dicembre 2018."Il rinnovo ha visto le due delegazioni convergere sulla centralità del contratto collettivo nazionale di lavoro -informa una nota di Manageritalia- quale strumento per dare risposte efficaci per migliorare la produttività, aumentare l’occupazione e costruire un welfare integrativo sostenibile e inclusivo, improntato sulla solidarietà. Per favorire e valorizzare professionalità dei lavoratori e la competitività delle imprese con un sistema che faccia crescere la professionalità e la tuteli soprattutto con servizi al lavoro funzionali a chi lo cerca o lo perde".Ed ecco i punti salienti del nuovo contratto. 1) Rafforzamento delle politiche attive con un voucher di 5.000 euro da utilizzare per servizi di ricollocazione presso società convenzionate o come consulenza per l’avvio di attività imprenditoriali e una riduzione di quelle passive agendo sui termini di preavviso del licenziamento e sulla indennità risarcitoria per il licenziamento ingiustificato.2) Un’azione sulla retribuzione attuale e differita, con un aumento retributivo di 300 euro lordi (2017/2018), un incremento del valore del vitto e dell’alloggio di 50 euro lordi e della previdenza complementare Mario Negri di circa 400 euro (2015/2018). 3) Un aumento delle tutele previste in caso di malattie più gravi e una diminuzione per quelle che lo sono meno. L’inserimento di un articolo denominato “Produttività e Benessere” per promuovere e sostenere azioni volte a favorire le buone pratiche di age management e di welfare aziendale. 4) Una forte novità per la competitività del settore ricettivo del Paese. Agevolazioni contributive per tre anni sul welfare contrattuale per attrarre o trattenere manager nelle imprese alberghiere e favorire la nomina e presenza di dirigenti anche in quelle prive di un valido management esterno alla famiglia dell’imprenditore. "Con questo rinnovo – ha detto Guido Carella, presidente Manageritalia – diamo, anche grazie alla lungimiranza di Federalberghi, a questo importante settore uno strumento indispensabile all’aumento di competitività. Da oggi sarà infatti più facile motivare e trattenere il management alberghiero nominando dirigenti direttori o altri manager presenti in azienda. Ma soprattutto, le tante strutture ancora gestite dall’imprenditore e da suoi familiari potranno più agevolmente attrarre bravi manager dell’Hotellerie per fare il salto di qualità manageriale che serve per stare in modo vincente sul mercato e crescere".