Manufacturing Summit, Lombardia hub mondiale del manifatturiero

8 giugno 2017- 16:12

Milano, 8 giu. (Labitalia) - Il gotha del manifatturiero mondiale - grandi, piccole e medie imprese, Ceo, policy experts, associazioni di rappresentanza, accademici, istituzioni europee - si è riunito ieri e oggi, a Cernobbio, per il Manufacturing Summit, evento di lancio del rinnovato World Manufacturing Forum, incontro internazionale che, dopo 4 edizioni itineranti, dal 2018 cambierà pelle e si svolgerà stabilmente in Lombardia. Risultato, questo, ottenuto grazie alla sinergia tra Confindustria Lombardia, Politecnico di Milano e Regione Lombardia, i tre organizzatori del Summit, e attestato di forza dell’industria manifatturiera e dell’immenso know-how regionale.Il Manufacturing Summit 2017, ‘Manufacturing 4.0: the key drivers enabling competitiveness and societal prosperity’, nato con l’obiettivo di rilanciare la Lombardia come leader nella definizione dei macrotrend del manifatturiero mondiale, è stato introdotto dagli interventi dei promotori, il presidente di Regione Lombardia, Roberto Maroni, il presidente di Confindustria Lombardia, Alberto Ribolla, e Marco Taisch, docente del Politecnico di Milano, nell’ambito del panel ‘The Future of Manufacturing’.Soddisfatto il presidente di Confindustria Lombardia, Alberto Ribolla: “Organizzare un evento di portata internazionale dal 2018 è un punto di arrivo e di partenza. Il Wmf era un obiettivo al quale abbiamo lavorato, in sinergia con Regione e Politecnico, dall’inizio della mia presidenza ed è frutto di un percorso partito dalla definizione del Piano #Lombardia2030, incanalando in una visione globale e di lungo periodo le peculiarità e i tanti punti di forza dei territori lombardi, che ha individuato nell’Industria 4.0 un salto rivoluzionario per l’intera società”. Ringraziando le associazioni territoriali che compongono il sistema Confindustria Lombardia, Ribolla sottolinea che “riunire qui, oggi e negli anni a venire, il top del manifatturiero mondiale, apre una nuova fase: adesso dobbiamo lavorare insieme per dettare l’agenda dell’innovazione nel settore manifatturiero e che questo capiti stabilmente il Lombardia è estremamente significativo non solo per il prestigio ma per la ricaduta sul territorio regionale e nazionale in termini di know-how e investimenti". "Questo permetterà al manifatturiero di generare, come nel dopoguerra, ricchezza e benessere crescenti contribuendo ad eliminare le disuguaglianze. E farebbe il paio con il portare a Milano l'Ema, rendendo la Lombardia sempre più attrattiva", aggiunge Ribolla.Per Marco Taisch, “il Manufacturing Summit di Cernobbio è l’occasione di lanciare, davanti ai leader del mondo manifatturiero, accademico e politico, una grande iniziativa internazionale, che nei prossimi anni avrà sede stabile in Italia, proprio a Cernobbio, e che vede nel Politecnico di Milano uno dei principali protagonisti". "Il World Manufacturing Forum - continua Marco Taisch - si propone di mettere intorno a un tavolo i leader politici, insieme ai leader industriali e al mondo della ricerca e dell'innovazione per discutere sui temi del manifatturiero"."Il manifatturiero, infatti, è ritornato ad essere importante - spiega - e di primario interesse nelle agende politiche dei paesi dopo la crisi del 2008, dando slancio ai paesi manifatturieri più avanzi a cui l’Italia appartiene. Il World Manufacturing Forum è un progetto ambizioso, nato nel 2011 con il primo evento organizzato proprio a Cernobbio, con il contributo della Commissione europea, come evento per condividere i risultati di una roadmap per la ricerca europea di questi anni"."Dal 2011 l’evento è cresciuto contando un numero sempre maggiore di speakers e partecipanti dei tre mondi che insieme collaborano per rilanciare il manifatturiero: questa collaborazione porterà, nel 2018, alla realizzazione del primo Global Manufacturing Report, documento che riporterà i risultati di questo primo anno di lavori e che sarà presentato nell’edizione di Cernobbio 2018”, conclude Taisch.Per il presidente di Regione Lombardia, Roberto Maroni, “il grande progetto di portare in Lombardia il 'World Manufacturing Forum’ è riuscito". "Dal prossimo anno, infatti, il più importante evento internazionale sulla manifattura - ribadisce - si svolgerà stabilmente nella nostra regione. Abbiamo investito molto per raggiungere questo straordinario risultato, ottenuto grazie alla volontà e alla sinergia di Regione Lombardia, Confindustria Lombardia e Politecnico di Milano, con il sostegno della Commissione europea, del ministero dello Sviluppo Economico e dell'Ims"."Il momento è importante - osserva - per il dialogo sul futuro della manifattura, in un mercato del lavoro sempre più orientato alla tecnologia e al digitale. Regione Lombardia crede nell’innovazione come motore della sua crescita sociale ed economica, e si è già mossa concretamente per confermare la sua leadership in Italia e in Europa su questo fronte. Le nostre leggi regionali Impresa Lombardia, Manifattura Diffusa 4.0 e, quella più recente, Lombardia è Ricerca e Innovazione, sono il risultato di un confronto costante con le imprese, i ricercatori, e tutti gli stakeholders. Vogliamo continuare in questa direzione e sono certo che dal rinnovato ‘World Manufacturing Forum’ emergeranno sempre nuove idee per la crescita della Lombardia e delle nostre imprese”.I lavori sono proseguiti con i keynote speech del presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, ‘The Challenge of a New Industrial Revolution’, e del Ceo di Siemens, Jan Mrosik, ‘Driving the Digital Enterprise for a Discrete Industries’, e con le sessioni di approfondimento ‘Ict, Automation and mechatronics works towards Industry 4.0’, ‘Industry 4.0 presents the Evolution of skills and Education’ e ‘Industrial needs: the key pillars of the Manufacturing Agenda’, moderate dal direttore di Class Cnbc, Andrea Cabrini.Al Manufacturing Summit sono intervenuti: Abraham Tijerina (Ims International), Jurgen Tiedje (Commissione europea - dg Research), Gerhard Dambach (Ceo Bosch spa), Thorsten Schroer (Ibm Corporation), Jan Mrosik (Ceo digital factory division - Siemens AG), Diego Andreis (Managing Director Fluid-o-Tech, presidente Ceemet, presidente Gruppo meccatronici Assolombarda), Mauro Fenzi (Ceo Comau Spa), Alfredo Ramponi (Ceo Ramponi Srl), Manos Raptopoulos (Sap), Stefano Venturi (VP Hewlett Packard Enterprise) Antonio De Bellis (Development Manager ABB), Olivier Drean (Dassault Systemes), Nazzareno Mengoni (General Director Kubedesign), Andrea Pontremoli (Ceo e General Manager Dallara), Andrea Robbiani (Country manager Nebbiolo Technologies), Marco Gualtieri (Founder & Chairmen Seeds&Chips), Stefano Firpo (dg ministero dello Sviluppo Economico - Italia), Sean R. Keith (General Electric), Max Lemke (Commissione Europea - dg Connect), Agostino Santoni (Managing director Cisco), Mauro Parolini (assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia), Wolfgang Scheremet (dg Politiche Industriali del ministero federale per gli Affari Economici e l’Energia - Germania).A partire dal 2018 il World Manufacturing Forum sarà organizzato dalla costituenda legal entity di cui Confindustria Lombardia, Politecnico di Milano e Ims (Intelligent Manufacturing Systems) saranno i tre fondatori.