Marcello Del Ferraro nuovo presidente Assitol

4 luglio 2017- 09:35

Roma, 4 lug. (Labitalia) - Marcello Del Ferraro è il nuovo presidente di Assitol, l’Associazione italiana dell’industria olearia. "Raccolgo con entusiasmo la sfida proposta da Assitol -commenta il neopresidente- consapevole dell’importanza del mio incarico in un momento cruciale per l’associazione che, nei prossimi mesi, è chiamata ad affrontare numerosi ed importanti dossier, in Italia e in Europa".Nato a Rocca Massima (Lt) nel 1954, Del Ferraro è un consigliere storico di Assitol. Diplomatosi nel 1974, lavora nel settore oleario dal 1982. Nel 1990 diventa dirigente e attualmente è direttore commerciale della Ital Green Oil Srl. L’azienda olearia, che fa parte del Gruppo Marseglia, possiede un importante stabilimento situato in Veneto, che ha come attività principale la lavorazione del seme di soia per l’ottenimento di olio da semi di soia e farine di soia. Inoltre Del Ferraro è consigliere dell'Ager, l’associazione granaria di Bologna, ed è stato membro dell'executive board della Federazione europea degli oli da semi e delle farine proteiche (Fediol), in rappresentanza di Italia e Francia.