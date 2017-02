'Marche creative' a Milano per aiutare la ricostruzione post terremoto

23 febbraio 2017- 12:09

Milano, 23 feb. (Labitalia) - Prosegue l’iniziativa promossa dalla Galleria Giordani di Graziano Ricami Spa per la ricostruzione post terremoto, dopo il grande successo in termini di pubblico e interesse di 'Marche Creative, le fertili virtù', evento organizzato a ottobre durante la prima edizione di Design City Milano e finalizzato al rilancio dei territori colpiti dal sisma. Parte di un programma triennale, 'Marche Creative' ritorna in scena a Milano dal 9 al 12 marzo, presso Spazio Bergognone 26, in zona Tortona, con una serie di incontri dedicati a un progetto di ricostruzione e sviluppo e integrati da momenti informativi su specifiche tematiche e sulla partecipazione al processo di ricostruzione.Dal comparto agricolo a quello turistico, passando per le infrastrutture, il commercio e le produzioni locali, 'Marche Creative' nasce per stimolare azioni mirate alla ricostruzione e offrire la possibilità alle imprese di parteciparvi in modo trasparente, efficiente e partecipato. 'Marche Creative' - con il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno - invita le imprese, gli artigiani, i professionisti e le realtà interessate a confrontarsi con istituzioni pubbliche e private sulle fasi e i processi della ricostruzione, condividendo i bisogni reali del territorio.Ma non solo. Grazie al contributo di diversi progettisti che hanno curato l’iniziativa, 'Spazio Bergognone 26' organizza i workshop previsti, i quali costituiscono una piattaforma di comunicazione e divulgazione di prodotti e progetti innovativi, ma anche un percorso espositivo offrendo l’opportunità per le aziende presenti di mostrare le proprie tecniche, esperienze e proposte direttamente a interlocutori attivi e potenziali committenti. Aziende selezionate con progetti sostenibili si confronteranno in tavoli di lavoro progettuali con le rappresentanze locali: pubblico e privato a confronto, dunque, per il rilancio della regione.