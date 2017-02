Marche, successo per 'Botteghe di mestiere' coinvolte 180 aziende

22 febbraio 2017- 16:37

Bravi: “Progetto di formazione e ricambio generazionale”

Ancona, 22 feb. (Labitalia) - Successo nelle Marche dell’avviso pubblico nazionale sulle Botteghe di mestiere e innovazione, che prevede sperimentazione delle politiche attive per facilitare l’inserimento dei ragazzi nei circuiti produttivi. Le Marche sono infatti la Regione con il numero maggiore di progetti finanziati, imprese coinvolte e opportunità offerte ai giovani: sono stati presentati 58 progetti, finanziati 27, con 269 tirocini attivabili, 262 avviati, 220 attualmente attivi. Sono 180 le aziende che hanno costituito filiere e reti nei settori produttivi più tradizionali: legno/arredo, agroalimentare/enogastronomia/ristorazione, abbigliamento/moda, meccanico. L’iniziativa ha visto il coinvolgimento delle associazioni di categoria, delle agenzie per il lavoro, degli enti di formazione e dei centri per l’impiego. Dopo la Puglia, dunque, le Marche sono la regione che ha risposto “in modo più incisivo”. Il punto è stato fatto nel corso di un incontro, presso la sede della giunta regionale, promosso da Italia Lavoro, al quale hanno partecipato l’assessore regionale al Lavoro, Loretta Bravi, e le imprese coinvolte. “Il progetto - ha detto Bravi - favorisce la trasmissione delle competenze specialistiche verso le nuove generazioni e il ricambio generazionale. Stimola la nascita di nuova imprenditoria e lo sviluppo di reti locali. La formazione è garantita attraverso il contatto diretto con le imprese e il supporto di un tutor”. La Regione Marche ha condiviso e sostenuto le finalità del bando, ha aggiunto, rivelatosi “un utile strumento per facilitare l’inserimento dei giovani attraverso tirocini e l’apprendimento di un mestiere”.Bravi ha sottolineato l’importanza dell’innovazione: “Una necessità per acquisire competenze specifiche, una sfida per la formazione, valorizzando il capitale umano e la vicinanza alle aziende”. L’assessore ha anticipato che la Regione intende ripetere l’esperienza delle botteghe di mestiere, a partire dal monitoraggio degli esiti che “risultano positivi sul fronte dell’occupazione giovanile”. A livello nazionale l’iniziativa ha coinvolto oltre 5.000 tra artigiani e aziende che - attraverso raggruppamenti di imprese - hanno presentato oltre 900 progetti, rispondendo a un avviso pubblico aperto fino all’8 marzo del 2016.