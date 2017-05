Margherita Pellegrini miglior cantiniere dell'anno a Montepulciano

12 maggio 2017- 15:01

Roma, 12 mag. (Labitalia) - E’ Margherita Pellegrini, della Cantina Fanetti, la vincitrice del Premio Cantiniere dell’Anno promosso dal Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano. La premiazione è avvenuta ieri, nella tradizionale cena di apertura della Fiera dell’Agricoltura delle Tre Berte di Acquaviva, giunta quest’anno alla 36ma edizione. Nata a Montepulciano nel 1952, è entrata a far parte dell’azienda Fanetti nel 1987, nella cui cantina si è sempre occupata, e ancora oggi continua a farlo, delle attività di imbottigliamento e confezionamento dei vini, con grande passione e precisione. Il premio è un riconoscimento alla carriera per essersi distinta in questa particolare attività per trent’anni nella stessa azienda vinicola.Non è un caso che sia una donna la vincitrice di questo premio, considerando che a Montepulciano sono sempre di più le figure professionali in quota rosa impiegate nel mondo del vino. A partire dalla titolarità delle aziende: sono 16 su 75 associate al Consorzio, quelle condotte da donne e 11 quelle cointestate. Un totale quindi 27 imprese vitivinicole, pari al 36% del totale, che hanno alla direzione una donna. La quota più importante della figura femminile si trova nelle aree commerciale e marketing: in questo caso sono 25 le aziende che hanno delegato a una donna questi ruoli, vale a dire il 33% delle aziende vitivinicole di Montepulciano. Più bassa, ma in crescita, la quota rosa degli enologi: sono sette le cantine che hanno un enologo donna (il 9% del totale). Considerando anche gli impiegati in generale, tra ufficio e lavoro di cantina e in vigna, oltre il 40% è declinato al femminile. Il Consorzio del Vino Nobile, inoltre, è composto per il 65% da impiegati donna. Tra le fondatrici dell’Associazione Donne del Vino, nel 1988, c’è anche una produttrice di Vino Nobile di Montepulciano.