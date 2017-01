Marina Calderone confermata presidente del Cup

12 gennaio 2017- 13:18

Terzo mandato consecutivo per la presidente del consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro

Roma, 12 gen. (Labitalia) - Terzo mandato consecutivo di presidenza del Comitato unitario degli ordini e dei collegi professionali (Cup) per il triennio 2017-2020 per la presidente del consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro, Marina Calderone. La votazione per eleggere il vertice del Cup nazionale, avvenuta con consenso unanime, si è svolta l’11 gennaio 2017 ed è stata l’occasione per nominare i membri del direttivo, del collegio sindacale e dei coordinatori d’area. "È un mandato che si apre in una stagione particolare che coinciderà con l’approvazione del primo intervento di sostegno alle professioni: il Jobs Act dei lavoratori autonomi", ha dichiarato la presidente Calderone. "Un provvedimento -ha spiegato Calderone- che guarda alle competenze e alla specificità degli ordini professionali in chiave sussidiaria e al lavoro autonomo come un comparto in espansione, riconoscendo la dovuta attenzione ad una realtà di 2.300.000 professionisti che alimentano un indotto occupazionale di circa 4 milioni di persone". "Questa -ha poi continuato- è una nomina al servizio delle professioni. Un gioco di squadra importante con il quale continueremo a far capire la valenza del nostro lavoro di professionisti ordinistici e del ruolo di tutela alla fede pubblica". "Sono tante le sfide di questo terzo mandato. Per noi è importante -ha ribadito la presidente- guardare all’apporto che possiamo dare al Paese il quale deve lasciarsi alle spalle la crisi e dare nuova linfa al lavoro intellettuale e a tutti quei giovani che vogliono costruirsi un futuro ponendo il loro impegno a favore del Paese". Fanno parte del direttivo Salvatore Lombardo - Consiglio nazionale Notariato; Andrea Mascherin - consiglio nazionale Forense, Gianmario Gazzi - Consiglio nazionale assistenti sociali; Barbara Mangiacavalli - Federazione nazionale collegi infermieri professionali assistenti sanitari vigilatrici d'infanzia; Gaetano Penocchio - Federazione nazionale ordine veterinari italiani; Teresa Calandra - Federazione nazionale collegi professionali tecnici sanitari radiologia medica. Coordinatori d’area sono stati nominati Massimo Miani del Consiglio nazionale dottori commercialisti ed esperti contabili per l'area giuridico economica e della comunicazione e Lorenzo Gallo - Collegio nazionale agrotecnici ed agrotecnici laureati all'area tecnico scientifica. Al collegio sindacale Giampaolo Crenca - Consiglio nazionale attuari; Giovanni De Mari - Consiglio nazionale spedizionieri doganali e Fulvio Giardina - Consiglio nazionale psicologi.