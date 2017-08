Martin Breuer nuovo Chief Executive officer di Gotha Cosmetics

1 agosto 2017- 14:07

Lallio (Bg), 1 ago. (Labitalia) - Gotha Cosmetics Srl, leader nell’innovazione, nello sviluppo e nella realizzazione del make-up nell’industria B2B e partner dei principali brand internazionali, ha nominato Martin Breuer nuovo Chief Executive Officer.Martin Breuer, formazione economica all’Università di Colonia, ha iniziato la sua carriera nel gruppo Siemens nel 1993. Durante i 16 anni alla Siemens ha ricoperto diverse cariche manageriali in ambito finanziario e nel business development in Belgio, Germania e Italia. Nel 2011 è entrato a far parte del Gruppo Intercos con il ruolo di Chief Financial Officer e nel 2015 è stato nominato Ceo di Intercos Asia Pacific Ltd. Negli ultimi due anni ha ottenuto importanti risultati con crescita a tripla cifra nel mercato asiatico con focus particolare su Cina e Corea. In qualità di Chief Executive Officer, Martin Breuer guiderà Gotha nei prossimi step strategici dello sviluppo puntando a una crescita organica e cogliendo, inoltre, opportunità di acquisizioni sinergiche negli Stati Uniti, in Asia e in altri paesi europei, con l’obiettivo di soddisfare al meglio le crescenti esigenze dei clienti multinazionali e locali in tali mercati.Oltre a Martin Breuer, Emmanuel Osti è stato nominato consigliere indipendente. Osti entra in azienda con un ricco bagaglio di esperienze nell'industria del beauty e della cura della persona: ha infatti ricoperto precedentemente posizioni di alto livello presso L'Oréal, LVMH e Johnson & Johnson.Dal 2000 si è dedicato al gruppo L’Occitane International, arrivando a coprire la carica di Managing Director e sotto la sua guida il fatturato della società è cresciuto da 30 milioni a 1 miliardo di euro.Breuer e Osti si inseriscono nel team di Gotha Cosmetics in un periodo di intensa attività per l’azienda bergamasca, che sta raddoppiando la dimensione della propria sede: nel primo semestre del 2018 verrà infatti inaugurato il nuovo stabilimento che si sviluppa in prossimità dell’attuale di Lallio (BG).Gotha Cosmetics è stata fondata da Shawn Sedaghat nel 2005. Nel 2016 l’imprenditore americano ha scelto come partner il fondo di private equity Capvis per supportare la crescita dinamica della società. Shawn Sedaghat rimane pienamente coinvolto nella strategia di sviluppo di Gotha Cosmetics, essendone socio, membro del Consiglio di Amministrazione, oltre che Chairman e Presidente di Gotha Cosmetics Usa, Inc.