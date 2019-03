6 marzo 2019- 13:10 Matrimoni: Wedding night, tendenze e novità per professionisti del settore

Rieti, 6 mar. (Labitalia) - Cosa rende un matrimonio davvero speciale e indimenticabile? La cura del dettaglio e l’attenzione nell’organizzare ogni aspetto del giorno del sì, gestendo tutti i servizi e mettendo sempre al primo posto la realizzazione dei desideri degli sposi. Per trasformare il sogno di ogni coppia in realtà, compito di wedding planner e operatori del settore è quello di essere sempre aggiornati su novità e tendenze e per loro nasce Wedding night, l’appuntamento in programma il 9 marzo, dalle 19, a Rieti, presso la tenuta La Tacita. La Vie en Blanc Atelier, partner della serata, presenterà, quale rappresentante esclusivo della moda sposa, i nuovi modelli della collezione haute couture. Ogni abito rispecchia e risponde a gusti ed esigenze della sposa contemporanea, in tutte le sue sfaccettature, sorprendendola con linee e stili sempre nuovi, ricerca di tessuti all’avanguardia e un’impeccabile cura dei dettagli. Per la sposa giovane e dinamica l’abito corto e raffinato sprigiona freschezza ed eleganza mentre i completi con il pantalone, come il tanto apprezzato smoking da donna in mikado di seta e duchesse, esprimono sensualità e romanticismo adattandosi al look di ogni donna, dal più classico al più unconventional. Se nel giorno del sì la regina delle nozze vuole stupire e brillare, la soluzione è di indossare un abito dorato, scegliendo un colore molto di tendenza che si traduce in broccati pregiati con intarsi di pizzo bianco e oro, con una contaminazione di tessuti prettamente made in Italy che rendono lo stile unico. Per le spose più originali, La Vie en Blanc Atelier propone poi colori, giocando con nuove interpretazioni cromatiche e inusuali per il mondo bridal come nero e sfumature di grigio e rosa, e grandi disegni floreali, protagonisti di capi realizzati in seta, dipinta e decorata a mano. Il sogno romantico del classico è invece svelato da iconici pizzi rebrodais e macramè di alto pregio dei modelli più tradizionali, semplici e minimal chic o sontuosi e più ricercati."Le donne - spiega Giorgia Albanese, titolare della maison - non amano solo il bianco: ogni incontro con le future spose diventa uno scambio di idee creative nel quale desideri, emozioni, sogni e competenza si fondono, dando vita a un capo splendido, ricercato nei dettagli e capace di valorizzare la regina delle nozze, rispecchiandone la personalità senza però trasformarla. Siamo felici poter presentare i nuovi modelli della collezione haute couture alla Wedding night per poter raccontare il nostro continuo lavoro di ricerca". I professionisti delle nozze potranno scoprire esclusività ed eccellenze dedicate agli sposi in un evento nato per promuovere l’incontro con i maggiori esponenti del settore. Organizzata da Monica Indaco, event manager de La Tacita, in collaborazione con la nota wedding planner Roberta Torresan, la serata prevede la partecipazione dei più noti wedding planner italiani, come Monica Palmieri, Sanda Pandza, Anita Galafate, Giovanni Raspante e Le Voilà Banqueting.