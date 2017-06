Medaglia d'oro in Francia per olio extravergine romagnolo

8 giugno 2017- 09:36

Bologna, 8 giu. (Labitalia) - Dopo la medaglia d'oro ottenuta con il Romagna Sangiovese superiore 2015 al 23° Concorso enologico internazionale 'Vinalies d'Or 2017' di Parigi e la medaglia d’argento al 'Rosé du monde 2016' con il vino Igt Rubicone Rosato 'Rosalaura' 2015, la Tenuta Colombarda di San Vittore di Cesena (Fc) ottiene il massimo riconoscimento con il suo olio extravergine d’oliva al concorso internazionale 'Les Olivalies 2017' a Cannes. L'Union des Œnologues de France organizza da cinque anni un concorso internazionale di oli d’oliva vergine e oli d’oliva extravergini, Les Olivalies, che ha per obiettivo di distinguere i migliori oli d'oliva del mondo nelle loro categorie. Quest'anno all'importante concorso francese i premiati sono stati 47 provenienti da Francia, Portogallo, Spagna, Italia, Marocco, Australia, Cile e Stati Uniti. Tra questi 12 hanno ottenuto il massimo riconoscimento della Medaglia d'oro, tra cui 2 solamente sono stati gli italiani. Anche grazie all'olio extravergine d’oliva di Tenuta Colombarda l'Italia ha raggiunto la vetta della competizione. L'olio extravergine d’oliva di Tenuta Colombarda si caratterizza per essere ottenuto dai pochissimi ulivi presenti nell'azienda romagnola e prodotto a un'altitudine di 155 metri sul livello del mare solo nelle migliori annate. Prezioso, ricco di antiossidanti, perfetto per esaltare preparazioni di alta cucina, alla vista si presenta di colore verde con toni giallo dorati, limpido. Al naso si apre intenso e persistente con note spiccate di toni vegetali; è ricco di note verdi di carciofo, foglie di pomodoro e sentori di erbe di campo. Al gusto è armonico piuttosto dolce, attenuato nei toni amari e piccante.