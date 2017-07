Men at work: manager diventano soci, fondo internazionale nel capitale

3 luglio 2017- 18:25

Milano, 3 lug. (Labitalia) - Maw (Men At Work - agenzia per il lavoro Spa), società fondata in Italia nel 1998, ha venduto le quote di partecipazione dei soci non operativi a un veicolo controllato dal fondo spagnolo Proa Capital Iberian Buyout Fund II F.C.R., gestito da ProA Capital de Inversiones. Il fondo con questa operazione completa la sua prima acquisizione in Italia. Maw - Men At work, si legge in una nota, "con oltre 60 filiali distribuite capillarmente sul territorio italiano, rappresenta una delle realtà più dinamiche nel settore del lavoro somministrato. Fortemente focalizzata sul settore industriale Maw si è specializzata nella gestione delle risorse umane delle aziende che costituiscono l’eccellenza del made in Italy". "Questa operazione -commenta Francesco Turrini, amministratore delegato dell'azienda- ci permette di svilupparci anche a livello internazionale e di offrire alle nostre aziende clienti un servizio ancora più completo vincendo le sfide di mercati diversi da quello italiano. Inoltre -conclude Turrini- ci consentirà di dare alle nostre risorse l’opportunità di crescere professionalmente intraprendendo un percorso internazionale e ai talenti che contribuiranno maggiormente alla crescita dell’azienda di diventarne soci. E’ con questo spirito infatti che Maw ha deciso di far diventare soci i manager della prima linea, persone con ruoli, competenze e rilevanze differenti accomunate dal sogno di una grande Maw". "Ora il principio è sancito -dichiara Paolo Bellotto, responsabile del Nord Est e nuovo socio di Maw- e nei prossimi anni prevediamo l’ingresso di altri soci, scelti tra i migliori talenti che lavorano in Maw". Il 2016 per Maw si è chiuso con 186 milioni di fatturato e 10 milioni di Ebitda, in crescita del 35% rispetto all’anno precedente. Nei primi 6 mesi del 2017 la crescita è ancora più sostenuta: +40% rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente.