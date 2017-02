Metà ristoranti e 4 strutture ricettive su 5 usano social network

Elaborazione dell’Ufficio studi della Camera di commercio di Monza e Brianza

Milano, 10 feb. (Labitalia) - Nel turismo il business vola anche grazie ai social media. Se si considerano, infatti, le tecnologie dell’informazione e della comunicazione applicate e impiegate nelle imprese italiane con almeno 10 addetti, nel 2016 oltre 4 attività su 5 attive nel comparto dell’alloggio dichiarano di utilizzare almeno un social media nella propria azienda e il 44,5% ne utilizza persino due o più di due. Anche nella ristorazione 1 impresa su 2 è social friendly e il 15% dei ristoranti è online con più piattaforme. È quanto emerge da un'elaborazione dell’Ufficio studi della Camera di commercio di Monza e Brianza su dati Istat.Lo sviluppo dell’immagine dell’impresa o prodotto rappresenta la principale finalità per cui le imprese utilizzano i social (73,4% per l’alloggio, 49% per la ristorazione). La comunicazione attraverso social network nel comparto della ricettività risulta in crescita rispetto a tre anni fa: nel 2013 le imprese dell’alloggio che utilizzavano almeno un 'social' erano il 65,4% del totale contro l’86,4% del 2016 (21 punti percentuali di differenza), e quelle della ristorazione sono passate dal 42,3% di tre anni fa al 51,8% di oggi (9,5 punti percentuali di differenza). Oggi in Villa Reale, a Monza, in occasione di '12 incontri per 12 territori. Formazione sul turismo enogastronomico', si sono confrontati ristoratori e imprenditori brianzoli del settore agroalimentare alle prese con le tecniche della comunicazione digitale per accrescere il proprio business.L’iniziativa rientra nel palinsesto delle azioni del progetto Sapore inLombardia di promozione del turismo enogastronomico condotto da Explora (Dmo - Destination Marketing Organization di Regione Lombardia, Unioncamere Lombardia e Camera di commercio di Milano a servizio delle imprese, singole e associate, e del territorio, per promuovere la destinazione e le attrattività turistiche), organizzato in collaborazione con Camera di commercio di Monza e Brianza, promosso sui social con l’Hashtag #SaporeinLombardia.Come spiega l’assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia, Mauro Parolini, “Regione Lombardia, attraverso la Dmo Explora, è impegnata a ripensare radicalmente e rendere ancora più efficaci la presenza digitale, la comunicazione e la promozione della Lombardia come destinazione turistica e dove poter fare impresa; in pochi mesi abbiamo compiuto un salto di qualità, che vogliamo completare investendo sulla formazione e offrendo questa opportunità agli operatori affinché possano aumentare le loro competenze e la loro competitività".Da parte sua, il presidente della Camera di commercio di Monza e Brianza, Carlo Edoardo Valli, dichiara: “Fare turismo oggi significa vivere un’esperienza che, grazie alla rete, si protrae nel tempo e nello spazio. In questo percorso, che apre la strada a nuove professioni e attività imprenditoriali, un ruolo prezioso è svolto dai social media che arricchiscono di contenuti e significati l’esperienza turistica stessa. Con l’appuntamento Brianzolo di '12 incontri per 12 territori' abbiamo voluto coinvolgere gli operatori, e stimolare la riflessione su un tema che riteniamo strategico per lo sviluppo turistico dei territori”.