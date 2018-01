Mga, più forti con cessione ramo azienda a Omia EcoBio Cosmetics

30 gennaio 2018- 17:25

Roma, 30 gen. (Labitalia) - Presidiare e accrescere la leadership nella ricerca e sviluppo, produzione e commercializzazione degli ecobio cosmetici Omia laboratoires. Per questo Mga srl conferisce un ramo di azienda alla società controllata Omia EcoBio Cosmetics srl. Nella new-co sono confluiti tutti gli asset impiegati nella linea di business che in pochi anni ha reso il marchio Omia laboratoires il riferimento principale per i milioni di appassionati di ecobio cosmesi in Italia. Il controvalore dell’operazione per il conferimento di beni materiali, immateriali (per esempio brevetti e modelli di utilità) e capitale circolante è pari a circa 13 milioni di euro, oltre a circa un 20% dello stesso liquidato per cassa. Crediti e debiti commerciali, al 31 dicembre 2017, sono rimasti in capo alla controllante. Nella nuova società sono confluite, come previsto dall’accordo sindacale stipulato con la rsa, anche le risorse umane afferenti al ramo d’azienda. Ai dipendenti, molto soddisfatti del piano di sviluppo dell’impresa, sarà applicato il contratto nazionale Unindustria, con migliori trattamenti economici e un più alto livello di welfare. A conferma delle ambizioni di crescita e a sostegno del piano di sviluppo di Omia EcoBio Cosmetics è stato sottoscritto un capitale sociale, interamente versato, di 2 milioni di euro. La nuova azienda, che nasce da una storia di successo in termini di performance economico-finanziarie, eredita un fatturato 2017 che supera i 17 milioni di euro, in crescita del 25% sul 2016, e un Ebitda, costante negli anni, superiore al 30% dei ricavi.L’obiettivo quinquennale deliberato dal consiglio di amministrazione è di raddoppiare il fatturato entro il 2022, grazie a un piano che prevede il consolidamento della distribuzione in Italia, l’ingresso progressivo in altri mercati europei, l’acquisizione di un nuovo, ulteriore, sito produttivo e la partnership con istituti di ricerca d’eccellenza che sosterrà il lancio di nuovi prodotti e la crescita della brand awarness quale riferimento per tutto il mondo della cosmesi naturale e biologica.La realizzazione degli ambiziosi target dell’azienda sarà resa possibile dagli investimenti previsti per rafforzare il capitale umano, sia in termini di competenze manageriali, che specialistiche. Un programma questo che condurrà l’impresa al sostanziale raddoppio delle risorse umane impiegate."Si tratta di un piano di sviluppo articolato, per far fronte al quale - dichiara l'amministratore delegato, Gianluca Angioletti- non c’è bisogno né di una quotazione in borsa né di ricorrere all’apporto di capitali esterni. Il gruppo dispone già di tutte le risorse necessarie. Focalizziamo il nostro impegno per accrescere la leadership nell'ecobio cosmesi in Italia, verso la futura espansione europea".