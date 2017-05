Micalizzi, viso femminile dolce e pieno di personalità per il mio Sirene

12 maggio 2017- 14:09

Roma, 12 mag. (Labitalia) - "L’immagine di un viso femminile dolce e pieno di personalità, il corpo sensuale di una donna, il suo modo di muoversi pieno di fascino". Così il compositore e direttore d'orchestra Franco Micalizzi parla con Labitalia del suo cd 'Sirene', in uscita a fine mese come supporto fisico con una cover di disco originale, espressione del talento artistico di Daniela Prata, mentre proprio in questi giorni è prevista la diffusione del formato digitale."I brani musicali -spiega- che ho scritto rappresentano un omaggio a tutto il bello che le donne rappresentano nella nostra vita. Penso a quanti dolci ricordi il sorriso luminoso di una donna può suscitare facendoci rivivere momenti indimenticabili". Ben diciotto tracce musicali che rapiscono l'attenzione dell'ascoltatore e conducono a un mondo incantato, indefinito, tra realtà e sogno; che sfiorano fantasie segrete ed emozioni mai sopite; memorie intime e ricordi privati. "Nel cd -racconta- a parte l’omaggio a tutte le donne del mondo, ho voluto inserire anche il ricordo di un carissimo amico e collaboratore, che a 92 anni ha deciso di lasciarci: Alessandro Alessandroni. Quanti temi musicali ha fischiato nelle mie colonne sonore, con infinita eleganza e gusto; non potevo non ricordarlo alla prima occasione con il brano Ciao Alex, che sono certo piacerà al pubblico perché ispirato da un sentimento caldo e sincero".