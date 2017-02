Milano: apre inEDI, coworking per professionisti degli effetti visivi e digitali

17 febbraio 2017- 12:56

Milano, 17 feb. (Labitalia) - Nasce a Milano il primo spazio di coworking verticale dedicato ai professionisti del settore degli effetti visivi, della computer grafica, della produzione e post-produzione di contenuti video e digitali. inEDI è il nuovo polo aggregativo voluto da Edi - Effetti digitali italiani nella sua sede, in via Giovanni Battista Bertini 11, e costruito su una superficie di 1.300 metri quadrati open space. Un nuovo modello di coworking nel panorama italiano, il cui valore aggiunto consiste prima di tutto nelle sinergie che permetterà di creare grazie alla vicinanza con esperti di Edi che ogni giorno sviluppano iniziative e collaborazioni di rilievo ai più alti livelli nel settore.Lo spazio di coworking offre oltre 50 postazioni suddivise in tre tipologie, differenziate da un diverso colore: l’arancione per le workstation dotate di hardware e software professionali; il blu per le scrivanie condivise dove lasciare i propri hardware; il verde per le scrivanie condivise su cui lavorare con il proprio laptop. Edi offre anche la possibilità di collegarsi alla sua render farm e di avere spazio disco sicuro e condiviso con il proprio team. Nello spazio inEDI i coworker troveranno poi sale riunioni, una sala cinema-proiezioni da 25 posti, un teatro di posa, laboratori, un bar-ristorante interno. C’è anche un corner in stile hipster: un barber shop dove periodicamente Edi proporrà su prenotazione un servizio di barba e capelli. In più, un’area relax con biliardo, videogiochi, simulatore di guida e biliardino.“L’obiettivo è promuovere l’aggregazione tra operatori e artisti, favorire uno scambio di idee ed esperienze, organizzare eventi formativi insieme alle migliori università e scuole con cui collaboriamo, come la Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti, l’Università Iulm e il dipartimento di Informatica dell’Università degli studi di Milano", dice Francesco Grisi, socio fondatore di Edi. "Vorremmo che inEDI diventasse un incubatore e un acceleratore per freelance e startup, grazie al supporto dell’esperienza e delle competenze che abbiamo maturato in sedici anni di attività nel mondo della pubblicità e del cinema, nazionale e internazionale”, conclude.