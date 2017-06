Milano Contract District, la customer experience entra nel Real Estate

Milano, 7 giu. (Labitalia) - Con la crisi del 2007 anche il settore Real Estate (Re) residenziale si è trovato, come altri, senza risposte, coinvolto in uno scenario di mercato diverso, molto più selettivo e demanding che esige alti livelli qualitativi e di processo. Fino a 10 anni fa, nel Real Estate non si era infatti mai sentito il bisogno di attivare strategie di marketing e di processo simili a quelle da tempo adottati nel largo consumo, nella moda, nel food o nell’auto-motive. Nell’attuale panorama di mercato la componente sensoriale ed emozionale pesa tantissimo per influenzare la scelta, in ogni acquisto quotidiano. A rivelarlo 'City Trends Overview', il primo market insight firmato Milano Contract District e presentato a Milano.Le dinamiche che si innescano nell’acquirente, infatti, sono molto simili a quelle che si verificano quando si compra un’automobile, un prodotto di arredamento, un paio di scarpe o una borsa. Il cliente è sempre al centro del processo: dalla comunicazione dei valori distintivi che la casa e l’immobile è in grado di offrire (fase di influenzamento) fino al mantenimento coerente della promessa iniziale tramite una customer experience capace di sostenere la promessa stessa e di far diventare il prospect anche un ambassador della scelta compiuta (fase post-vendita che nell’immobiliare può durare anni e che tocca la liability sia del promotore, che del costruttore che di tutti gli attori coinvolti nel processo). “Per costruire un oggetto residenziale oggi è diventato imprescindibile abbinare alla proposta immobiliare residenziale dei servizi di vendita esclusivi capaci di stimolare dapprima la domanda e la preferenza dell’immobile e, poi, di sostenerne coerentemente la scelta”, dichiara Lorenzo Pascucci, General Manager di Milano Contract District. “In questo rinnovato contesto - prosegue Pascucci - Milano Contract District, contando su una solida struttura logistica e un team composto da oltre 40 professionisti dedicati, offre un approccio distintivo alla formula del contract System, percependo quali sono le necessità sia di chi costruisce sia di chi poi dovrà acquistare, comunicandole con moderne leve di marketing e tramutandole in servizi a 360 gradi che seguono il prospect dal primo approccio fino a dopo la consegna dell’abitazione"."Il District si pone quindi non solo come una piattaforma di brand di assoluta e riconosciuta qualità, ma anche come unica realtà in grado oggi di abbinare all’unicità dei prodotti di home design un’esclusiva 'experience' in grado di mantenere la ‘promessa del sogno della propria casa’ dal compromesso fino al rogito", sottolinea. "Il ‘prodotto casa’ è infatti l’unico ad avere un tempo di consegna al cliente finale che dura molti mesi, anzi, anni. Per perseguire l’obiettivo di vendere quanto più possibile sulla carta a chi sceglie in fiducia e in largo anticipo è necessario poter garantire un percorso di customizzazione della propria abitazione e qui c’è Milano Contract District come partner affidabile preciso e credibile per soddisfare e sostenere questa promessa”, conclude il general manager di Milano Contract District.In quest’ottica, lo strumento della customer experience assume un grande rilievo: secondo le esperienze di Milano Contract District e di altre primarie realtà partner come Abitare Co., gli appartamenti si vendono meglio e più in fretta quando si presentano progetti immobiliari unici, caratterizzati ed esclusivi, promettendo di poter personalizzare il proprio sogno attraverso un percorso senza eguali, fatto di servizi tailor made, comfort e attenzioni particolari con un approccio no stress 'chiavi di casa' in mano. La propensione all’acquisto è spesso commisurata all’emozione suscitata. Altro importante aspetto da sottolineare e determinante per il modello di business applicato in Italia: nessun appartamento partner Milano Contract District è e sarà uguale a se stesso. Gli immobili non rischiano mai l’omologazione e possono essere ognuno diverso dall’altro grazie alla scelta di partner industriali che rappresentano l’eccellenza produttiva made in Italy attraverso infinite gamme e collezioni corrispondenti a quanto, di anno in anno, più fa tendenza, attrae e guida le scelte di chi ristruttura o compra una nuova casa.