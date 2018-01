Milano nuovo digital hub di Bcg Platinion, alla guida Gianfranco Cuscito

16 gennaio 2018- 17:08

Milano, 16 gen. (Labitalia) - Milano è il nuovo digital hub di Bcg Platinion, la società di The Boston Consulting Group specializzata nei servizi di trasformazione digitale in un’ottica end-to-end. Fondata da Bcg per integrare l’offerta strategica con solide competenze tecniche nell’ambito della consulenza It, Bcg Platinion ha avviato la propria attività in Germania nel 2000. Da allora, la società è cresciuta costantemente aprendo uffici in Europa, Nord America e Asia Pacifica, con oltre 300 dipendenti che supportano clienti chiave in tutto il mondo. A guidare l’hub di Milano sarà Gianfranco Cuscito, forte di un’esperienza di 17 anni in ambito It e con un percorso che coniuga esperienze di leadership e competenze tecniche maturate presso società di consulenza (AlixPartners, McKinsey e Deloitte) e importanti aziende clienti. Gli esperti di Bcg Platinion contribuiscono al successo di progetti di trasformazione della funzione It attraverso l'evoluzione digitale delle architetture applicative e infrastrutturali, l'adozione di modelli di delivery agile, lo sviluppo di architetture dati a supporto di sistemi di intelligenza artificiale.“Si tratta di una sfida unica: Bcg Platinion - ha commentato Cuscito - si inserisce nel panorama della consulenza italiana con lo scopo di supportare i clienti nella realizzazione delle trasformazioni digitali, in un contesto storicamente più prudente nell'adozione di nuove tecnologie ma non per questo meno ambizioso. Il nostro piano di assunzioni, che mira a raddoppiare le risorse entro il 2020, risponde alla maturità del mercato in termini di apertura e preparazione al cambiamento”.