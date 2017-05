Mille giovani allo stadio Olimpico per scoprire il proprio talento

9 maggio 2017- 13:15

Roma, 9 mag. (Labitalia) - Prende il via da Roma il nuovo progetto nazionale di ManpowerGroup per la ricerca, l’individuazione e la valorizzazione del talento dei giovani. L’iniziativa, che porta il nome di My Talent Day, si svolgerà il prossimo 25 maggio presso lo Stadio Olimpico di Roma. In questo contesto, oltre 1.000 giovani tra i 18 ed i 29 anni avranno la possibilità di incontrare, nell’arco dell’intera giornata, dalle 09.30 alle 18, i recruiter di ManpowerGroup, partecipando ad un’attività di selezione per opportunità di stage in diversi ambiti: quali sales, marketing, finance e communication presso AS Roma, Locauto Rent, ManpowerGroup ed altre realtà aziendali.Nel corso della giornata, centinaia di ragazzi avranno la possibilità di partecipare ad attività di reclutamento e selezione organizzate dagli oltre 50 recruiters di Manpower, sostenere interviste e colloqui, ricevere feedback e consigli pratici per il loro percorso di carriera.“Nell’attuale contesto del mondo del lavoro -ha sottolineato Stefano Scabbio, presidente area Mediterranea e Sud-Est Europa ManpowerGroup- è il talento a risultare la vera carta vincente. Per questo motivo in ManpowerGroup crediamo fermamente in tutte le iniziative che possano portare allo sviluppo ed all’incentivazione del talento soprattutto nei giovani, come appunto farà My Talent Day. Percorsi, quindi, che pongono al centro della scena non solo il bagaglio di competenze e specializzazioni personali bensì tutti quegli aspetti intangibili, ovvero le cosiddette soft skill, sempre più determinanti in un mercato del lavoro liquido, in continua evoluzione, come quello che stiamo vivendo".“Individuare, plasmare e valorizzare il talento dei ragazzi è da sempre una delle prerogative dell’AS Roma -afferma Mauro Baldissoni, direttore generale del club giallorosso- nel segno della tradizione, la società continua a investire su strutture e strumenti di formazione destinati ai più giovani e alla loro crescita dentro e fuori dal campo. Pertanto è motivo di orgoglio contribuire al successo di iniziative come quella di My talent day, che offre ai ragazzi un’importante opportunità nel mondo del lavoro”.L’iniziativa è sostenuta anche da Locauto Rent che ne condivide in pieno lo spirito e gli obiettivi: "Siamo una realtà in forte crescita sul mercato del noleggio auto -sostiene Raffaella Tavazza, vice presidente di Locauto Rent- e stiamo portando avanti ambiziosi piani di sviluppo strategico. Questo ci permette di creare di continuo nuovi posti di lavoro e di offrire importanti percorsi di crescita ai giovani talenti. Per questo non abbiamo avuto esitazioni ad aderire all’iniziativa di ManpowerGroup e AS Roma, che ringraziamo di cuore. Ci auguriamo che questa sia solo la prima di una lunga serie di eventi simili".