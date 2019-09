4 settembre 2019- 11:47 Mirabilandia, 400 professionisti del terrore cercasi per Halloween

Ravenna, 4 set. (Labitalia) - Zombie, creature orripilanti, streghe, vampiri, lupi mannari, fantasmi, esseri oscuri siete pronti per una mostruosa offerta di lavoro? Mirabilandia, il parco divertimenti più grande d’Italia, seleziona 400 attori e figuranti per l’edizione 2019 dell’Halloween horror festival. Dal 5 ottobre al 3 novembre, i mostri selezionati spaventeranno migliaia di visitatori seminando il panico nel parco. Requisiti fondamentali: travestimento e make-up originali in stile vampiro, zombie, steampunk o western. A tutti è richiesta la capacità di terrorizzare il pubblico. Domenica 15 settembre, dalle 10,30, all’interno del Pepsi Theatre di Mirabilandia una speciale giuria sceglierà i protagonisti di uno degli eventi di punta del parco ravennate che saranno assunti con un contratto di lavoro stagionale. Per partecipare alle selezioni occorre essere maggiorenni e inviare entro mercoledì 11 settembre la propria candidatura compilando il form online all’indirizzo https://www.mirabilandia.it/it/blog/attori-cercasi-halloween-2019.