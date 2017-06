Miur e Aica, pronta squadra per Olimpiadi internazionali di informatica

5 giugno 2017- 12:40

Teheran, 5 giu. (Labitalia) - Miur e Aica, Associazione italiana per l’informatica e il calcolo automatico, presentano la squadra italiana che dal 28 luglio al 4 agosto prossimi gareggerà alla ventinovesima edizione delle Olimpiadi internazionali di informatica che si terrà a Teheran, in Iran.A comporre la squadra nazionale che tra poco più di un mese difenderà i nostri colori figurano due studenti che già in passato hanno conquistato nelle competizioni olimpiche una medaglia d’oro e una d’argento: si tratta rispettivamente di Jacopo Guoyi Chen, del liceo scientifico A. Landi di Velletri (Roma), che ha vinto la medaglia d’oro alle Olimpiadi italiane di informatica 2016, e Andrea Ciprietti, del liceo scientifico M. Curie di Giulianova (Teramo), già primo classificato nelle Olimpiadi italiane di informatica 2014/2015 e argento alle Olimpiadi internazionali di informatica 2016. Insieme a loro ci sono due giovani new entry, Luca Cavalleri, dell’IT Magistri Cumacini di Como, e Fabio Pruneri, del liceo scientifico A. Volta di Milano.La strada per assicurarsi un posto in nazionale è stata particolarmente lunga: dopo aver superato brillantemente le varie fasi della selezione, da quelle scolastiche a quelle regionali, fino alle Olimpiadi italiane di informatica, i ragazzi hanno affrontato un percorso di allenamento di molti mesi, con il costante sostegno da parte degli insegnanti e degli allenatori olimpici. Dal gruppo ristretto di 'probabili olimpici' è stata poi individuata dal team di selezionatori la nazionale italiana. A guidare i ragazzi della nazionale in questo lungo percorso di preparazione ci sono volute capacità di alto livello e tanto impegno."Come ogni anno -spiega Giuseppe Mastronardi, presidente Aica- le Olimpiadi ci consegnano un quadro straordinario delle tante eccellenze che compongono la scuola italiana. Eccellenze a volte nascoste che possono essere valorizzate proprio grazie a una competizione di altissimo livello come quella olimpica. Il talento, la vocazione per il digitale e tanta forza di volontà sono stati la ricetta vincente per affrontare questi mesi di esercitazioni e allenamenti, in aggiunta all’attività scolastica regolare". "Negli ultimi anni -fa notare- è, poi, emerso un importante sodalizio virtuoso con il mondo delle università che sempre più spesso cooperano all’attività di formazione degli studenti partecipanti alle Olimpiadi. Si tratta di un segnale positivo che, se da un lato dimostra la crescente attenzione riservata ai giovanissimi talenti da parte dei poli di eccellenza, dall’altro assicura ai ragazzi una formazione ancora più avanzata, orientandoli anche per le future scelte accademiche e professionali".Le Olimpiadi internazionali di informatica 2017, in Iran, coinvolgeranno studenti fra i 14 e i 20 anni di oltre 80 Paesi del mondo; la competizione prevede due giornate di gara, affrontate individualmente da ogni componente della squadra, e richiede la soluzione di problemi complessi ottenuta creando un algoritmo in grado di risolverli tramite un programma informatico in linguaggio Pascal, C o C++. L'Italia vanta un medagliere di tutto rispetto: in 16 anni di partecipazione alle competizioni internazionali ha conquistato infatti 43 medaglie: 2 ori, 16 argenti e 25 bronzi.