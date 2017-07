Moacasa, tendenze e novità arredo on line

11 luglio 2017- 14:49

Roma, 11 lug. (Labitalia) - Protagoniste sono le tendenze e le novità del settore arredo e design sul nuovo sito di MoaCasa, la manifestazione organizzata da Moa società cooperativa che da oltre 40 anni propone le migliori soluzioni del comparto. Il portale moacasa2017.it, dedicato alla prossima edizione, la 43esima, in agenda dal 28 ottobre al 5 novembre alla Fiera di Roma, è continuamente aggiornato con contenuti multimediali e testuali che lo rendono dinamico e completo, in una veste grafica rinnovata e intuitiva. Pensato per rispondere alle esigenze di visitatori e di espositori, il nuovo sito è arricchito di sezioni ad hoc che forniscono tutte le informazioni per poter partecipare alla manifestazione con orari e biglietti di ingresso, documentazione per iscriversi, planimetrie e le news sui nuovi progetti. Novità di MoaCasa 2017 è il primo Salone Home Renovation, un’area espositiva riservata alla ristrutturazione che catturerà certamente l’attenzione degli oltre 80.000 visitatori che ogni anno visitano la mostra di arredo e design.Il blog di moacasa2017.it permette di essere aggiornati sulle news più curiose e di tendenza del mondo dell’arredo e del design, mentre sono caricati costantemente comunicati e rassegna stampa nell’area press. Rinnovato nella grafica e nei contenuti, sul nuovo sito di MoaCasa è possibile anche scaricare un coupon 2x1 per accedere in fiera e scoprire così le migliori soluzioni degli oltre 250 espositori a un prezzo vantaggioso. “MoaCasa -sottolinea Massimo Prete, presidente di Moa società cooperativa- è una mostra di rilevanza nazionale che propone diverse soluzioni d’arredo, sempre all'insegna di alta qualità e con servizi a valore aggiunto proposti al pubblico. Quest’anno presenteremo per la prima volta il Salone Home Renovation, una nuova e interessante offerta fieristica che si aggiunge all’arredo cucina, zona giorno, zona notte, bagno ed esterni in mostra alla manifestazione". "Cerchiamo di essere -spiega- sempre aggiornati e in linea con le ultime tendenze in fatto di arredamento, design e non solo, sia offline sia online ora con il nuovo sito: questo per rispondere alla richiesta delle decine di migliaia di visitatori che a ogni edizione hanno eletto MoaCasa come guida del comparto per idee proposte, progetti realizzati e, naturalmente, per la varietà di prodotti presentati”.Da oltre 40 anni MoaCasa racchiude tra i suoi espositori le migliori aziende italiane, il cui pregio viene valorizzato da un format espositivo progettato con lo specifico intento di far dialogare con intelligenza industria e artigianato di alto livello, classico e design, promuovendo i marchi più significativi del Made in Italy.