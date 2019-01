25 gennaio 2019- 16:01 Moda: abito bianco e velo? Si cambia, arriva la sposa in smoking La proposta di La Vie En Blanc Atelier a RomaSposa

Roma, 25 gen. (Labitalia) - Made in Italy tra tradizione e nuove tendenze nel giorno del sì, come lo smoking da donna in mikado di sera e duchesse. E' haute couture de La Vie En Blanc Atelier, storica casa di moda che si tramanda da tre generazioni nella città di Roma, che con una collezione che si contraddistingue per taglio e preziosità di tessuti e dettagli sarà presentata a RomaSposa, il salone internazionale della sposa, dal 31 gennaio al 3 febbraio, a La Nuvola di Fuksas. "Novità della collezione - spiega - è appunto lo smoking da donna in mikado di seta e duchesse, una proposta che sottolinea quanto un pantalone sartoriale e ben strutturato possa essere femminile e sensuale". In linea con la tendenza che promuove matrimoni dallo stile barocco "è, invece, l’abito dorato con broccati pregiati di tessitura prettamente made in Italy, una contaminazione di tessuti che rendono la sposa unica". "Se il bianco lascia sempre più spazio a nuove interpretazioni cromatiche, il colore diventa protagonista dell’abito da sposa con tessuti pregiati come la seta, completamente dipinta a mano e decorata con grandi disegni floreali".