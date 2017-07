MotorK, Phil Coxon nuovo chief revenue officer

5 luglio 2017- 16:27

Milano, 5 lug. (Labitalia) - MotorK, l’azienda italiana che sta innovando l’intero comparto europeo del digital automotive, annuncia oggi un nuovo ingresso nel suo team internazionale: Phil Coxon, ex vicepresident of central sales and sales operations del colosso del marketing Criteo, è il nuovo chief revenue officer dell’azienda. Presso MotorK Coxon avrà in carico revenue e operation dell’azienda, oltre che lo sviluppo del team commerciale internazionale; tra le sue mansioni vi sarà l’implementazione di strategie e di training (interni ed esterni) per assicurarsi che l’esplosiva crescita dell’azienda e dei prodotti e servizi digitali offerti ai suoi clienti faccia il paio con un continuo miglioramento dei processi gestionali interni. Di stanza nella nuovissima sede londinese, Phil Coxon lavorerà per migliorare le strategie di vendita, il marketing di prodotto e supervisionerà la creazione di nuove partnership su tutto il territorio in cui l’azienda attualmente opera: Italia, Spagna, Francia, Gran Bretagna e Germania. Già partner di fiducia per oltre il 90% delle case automobilistiche operative nel mercato europeo, MotorK punta a una leadership nel digital automotive nei prossimi 24 mesi. "Siamo davvero orgogliosi di dare il benvenuto a un professionista come Phil -ha dichiarato Marco Marlia, co-fondatore e ceo di MotorK- perché la sua preparazione e la sua lunga esperienza in alcune delle più importanti realtà digitali del mondo, come Microsoft e Yahoo!, rappresentano per noi un vero valore aggiunto. La nostra rapida crescita europea significa una accresciuta possibilità, per le aziende operanti nel settore automotive, di migliorare le vendite grazie al digitale: siamo certi che questo nuovo ingresso sarà di grande aiuto anche per i nostri clienti". Prima della sua lunga esperienza lavorativa presso Criteo, Coxon ha lavorato per alcune delle più grandi aziende web del mondo: da Microsoft fino a Yahoo!, dove è stato head of automotive & travel.