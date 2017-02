Nasce Aepi, Associazione degli enotecari professionisti

23 febbraio 2017- 13:45

Roma, 23 feb. (Labitalia) - Nasce l’Associazione enotecari professionisti italiani (Aepi), costituita con l’obiettivo di riunire una serie di figure professionali operanti nel settore del vino, per tutelare le loro attività e garantire ai cittadini gli strumenti necessari per avvalersi delle loro prestazioni. Le attività dell’Associazione si muoveranno su due binari: promuovere la cultura e il consumo del vino e definire il profilo dell’enotecario come soggetto professionista a tutti gli effetti. “La nascita di Aepi è un punto di partenza importante nel panorama enologico odierno - ha affermato Francesco Bonfio, presidente della neo-costituita associazione - e il valore aggiunto è dato dalla multidisciplinarità che la distingue. L’Associazione - ha aggiunto - non solo si prefigge di dare un volto e una voce agli enotecari professionisti, ma vuole mettere in pratica attività di comunicazione, di informazione e sensibilizzazione volte all’educazione del consumatore e al consumo consapevole del vino”.Accumunati da una profonda conoscenza del vino, degli alcolici e dell’enogastronomia in generale, gli associati avranno la possibilità di vedere le proprie attività rappresentate e potranno avvalersi dell’Associazione come ponte di raccordo con gli organi dello Stato, portando alla pubblica attenzione tematiche sottovalutate o sconosciute. Professionisti che operano in enoteche, wine bar, ristoranti, osterie, specialisti in servizi sul vino e sugli alcolici sono alcune delle figure che troveranno in Aepi un punto di riferimento. Il tutto è coordinato da un preciso Codice deontologico a indicare le norme comportamentali entro cui le attività dell’Associazione dovranno sempre rientrare. "Un sostegno tanto atteso quanto fondamentale, che farà fronte alle necessità di molti professionisti, e sopperirà a un vuoto rappresentativo in essere da anni, contribuendo allo sviluppo generale del settore enogastronomico", sottolinea una nota.