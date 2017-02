Nasce Aiwa, associazione di imprese che erogano welfare in azienda

9 febbraio 2017- 16:55

Roma, 9 feb. (Labitalia) - Nasce Aiwa, associazione italiana welfare aziendale. A costituirla i primi nove operatori nel campo dei servizi di welfare aziendale, ossia Aon Hewitt, Cir-Food, Day, Easy Welfare, Edenred, Eudaimon, Mercer, Sodexo, Willis Towers watson. Insieme rappresentano oltre il 90% di questo particolare mercato, in forte espansione dopo le novità normative introdotte dalle leggi di stabilità 2016 e 2017. L’associazione promuoverà la cultura del welfare e del wellness delle persone in azienda, accompagnando il corretto sviluppo di una delle più moderne leve di valorizzazione dei dipendenti e, di conseguenza, di incremento della competitività aziendale. "Aiwa -spiega una nota della neonata associazione- si candida ad essere l’interlocutore privilegiato di istituzioni, politica e parti sociali per l’individuazione delle soluzioni legislative, amministrative e pattizie favorevoli alla maturazione condivisa delle politiche di welfare attivabili in ogni luogo di lavoro". È stato eletto presidente dell'Associazione, Emmanuele Massagli, già presidente di Adapt e docente di Pedagogia del Lavoro e di Welfare della persona all’Università degli studi di Bergamo.