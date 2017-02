Nasce Imprima, prima holding dedicata al finissaggio tessile

2 febbraio 2017- 14:55

Roma, 2 feb. (Labitalia) - Aria di cambiamenti per l’industria tessile: nasce infatti Imprima Spa, gruppo multinazionale dedicato interamente al finissaggio tessile. Imprima è finanziata da un pool di investitori guidati dal fondo di Private Equity italiano Wisequity IV, gestito da Wise Sgr, società che ha già supportato lo sviluppo di altre società di successo nella filiera tessile. Grazie all’heritage creativo dei marchi acquisiti, al clean and smart manufacturing, alla vicinanza ai mercati, all’eccellenza qualitativa, e alla sostenibilità, Imprima mira ad affermarsi come partner preferenziale per brand e retailer del mondo fashion. Questa evoluzione del business model si impernia sul concetto di sostenibilità intesa come sostenibilità finanziaria, industriale, sociale e ambientale.Il settore della stampa tessile oggi vale circa 20 miliardi di metri lineari e cresce a un tasso annuo composto del 2,5%. La componente digitale di questo settore, che oggi rappresenta appena il 3-4%, continua a crescere a un tasso del 20% annuo e si stima raggiungerà i 2 miliardi di metri entro il 2020. "Il consolidamento del settore, tradizionalmente familiare e frazionato, e le risorse finanziarie destinate a questa operazione, costituiscono le necessarie premesse per una vera 'discontinuità' negli standard tecnologici e ambientali e per la prima volta consentiranno la scalabilità dei moduli industriali a livello mondiale, risposta concreta al bisogno del moderno retail di una supply chain di prossimità nei grandi hub regionali caratterizzata da standard tecnologici e ambientali replicabili in grado di dare valore aggiunto alla creatività e agli uffici stile delle brand e dei retailer", sottolinea una nota.Grazie all’acquisizione del 100% dell’azienda tedesca di finissaggio e stampa tessile Kbc e del 100% dell’italiana Guarisco da parte di Wise Sgr, Imprima si arricchisce, già in questa prima fase di sviluppo, di un’anima internazionale che verrà rafforzata nei prossimi mesi con ulteriori acquisizioni in Italia e all’estero, avendo cura di mantenere le best practice in termini di qualità e servizio e le identità di ciascun marchio. “Abbiamo iniziato da due pietre miliari del settore: Kbc, un’azienda con oltre due secoli e mezzo di storia che si distingue per una disegnatura raffinata e distintiva e un heritage creativo e di posizionamento, e Guarisco, un’azienda familiare italiana, dinamica, giovane conosciuta per una disegnatura che recepisce in modo velocissimo il fattore moda per portarlo nel mondo del fast fashion”, commenta il co-Ceo di Imprima, Paolo Gramaglia.Oltre 30 milioni di euro di investimenti previsti in tecnologia e un programma di acquisizioni che continua in questi giorni, con attenzione particolare ad alcune eccellenti realtà italian style, ma non solo. “Stiamo lavorando per finalizzare altre acquisizioni di primissimo livello in Italia e all’estero. Esistono soluzioni industriali ma la loro adozione su scala globale richiede volumi, capitali, risorse umane e un management che sia in una fase avanzata della necessaria curva di apprendimento: tutti elementi che abbiamo raccolto in Imprima e nelle sue partecipate”, aggiunge il co-Ceo di Imprima Chiaretto Calò.A guidare la nuova società saranno Paolo Gramaglia e Chiaretto Calò, che condividono il ruolo di co-Ceo del gruppo Imprima, coadiuvati da Gianluca Boni, vicepresidente, e Giovanni Lorato, Cfo. Il management agirà in coordinamento con Valentina Franceschini, Partner Wise Sgr e presidente di Imprima. L’imprenditore Marco Guarisco e il socio Andrea Moretti rimarranno a tutti gli effetti operativi nei loro attuali incarichi. Anche il Ceo di Kbc Henri Rowienski continuerà a guidare l’azienda tedesca. Imprima è partecipata anche dal suo management team e da quello delle controllate.